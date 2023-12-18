В новой версии AirPods появятся важные улучшения (список)

Apple в настоящее время ведет разработку совершенно нового поколения флагманских наушников AirPods Pro, которые будут отличаться не только свежим дизайном, но и предложат ряд новых полезных функций.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors, публикующий новости и слухи, связанные компанией Apple.
По информации Марка Гурмана из Bloomberg, новое поколение наушников получит обновленный дизайн. Точные изменения остаются тайной, однако ожидается, что компания из Купертино пересмотрит как чехол, так и дизайн наушников.
Apple постоянно улучшает качество звука в каждом новом выпуске наушников AirPods. В третьем поколении ожидается передовая система активного шумоподавления, что даст еще больший уровень звукового воспроизведения.
В AirPods Pro 2 встроенный чип H2, а AirPods Pro 3, по ожиданиям, получат еще более мощный "мотор", который, вероятно, будет назван H3, если Apple продолжит придерживаться своей традиции в именовании. По неподтвержденной информации этот чип также может добавить дополнительные функции мониторинга здоровья.
Согласно информации от Гурмана, Apple стремится превратить свои наушники в полноценную альтернативу слуховым аппаратам. В настоящее время компания производит тестирование датчиков, способных воспроизводить тональные сигналы и звуки для проверки слуха пользователей.
Ожидается, что будущий гаджет сможет самостоятельно выявлять проблемы и при необходимости советовать обратиться к врачу за консультацией.
Измерения температуры в ушах считаются более точными по сравнению с часами, носимыми на запястье. Поэтому Apple ведет испытание датчика для измерения температуры AirPods. Если эта функция будет реализована, возможно, она появится именно в третьем поколении AirPods Pro.
Ранее компания получила патент на наушники с биометрическими сенсорами для отслеживания сердечного ритма, уровня потоотделения и других показателей здоровья.
Официальную информацию обо всех этих возможностях мы узнаем только в сентябре 2025 года. Аналитики считают, что ранний выпуск AirPods Pro 3 маловероятен.
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