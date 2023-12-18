В новой версии AirPods появятся важные улучшения (список)

Обновленный дизайн

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, новое поколение наушников получит обновленный дизайн. Точные изменения остаются тайной, однако ожидается, что компания из Купертино пересмотрит как чехол, так и дизайн наушников.

Улучшенный звук

Apple постоянно улучшает качество звука в каждом новом выпуске наушников AirPods. В третьем поколении ожидается передовая система активного шумоподавления, что даст еще больший уровень звукового воспроизведения.

Новый чип

В AirPods Pro 2 встроенный чип H2, а AirPods Pro 3, по ожиданиям, получат еще более мощный "мотор", который, вероятно, будет назван H3, если Apple продолжит придерживаться своей традиции в именовании. По неподтвержденной информации этот чип также может добавить дополнительные функции мониторинга здоровья.

Анализ слуха

Согласно информации от Гурмана, Apple стремится превратить свои наушники в полноценную альтернативу слуховым аппаратам. В настоящее время компания производит тестирование датчиков, способных воспроизводить тональные сигналы и звуки для проверки слуха пользователей.

Ожидается, что будущий гаджет сможет самостоятельно выявлять проблемы и при необходимости советовать обратиться к врачу за консультацией.

Датчик температуры тела

Измерения температуры в ушах считаются более точными по сравнению с часами, носимыми на запястье. Поэтому Apple ведет испытание датчика для измерения температуры AirPods. Если эта функция будет реализована, возможно, она появится именно в третьем поколении AirPods Pro.

Ранее компания получила патент на наушники с биометрическими сенсорами для отслеживания сердечного ритма, уровня потоотделения и других показателей здоровья.

Официальную информацию обо всех этих возможностях мы узнаем только в сентябре 2025 года. Аналитики считают, что ранний выпуск AirPods Pro 3 маловероятен.