Новый уровень абсурда. В России за покупку популярной игры могут ввести уголовную ответственность: причина

Почему хотят запретить S.T.A.L.K.E.R. 2

Причины для этого потенциального запрета включают финансовую поддержку ВСУ со стороны разработчиков и возможный "экстремистский" контент в самой игре. Российские власти могут рассматривать любые расходы на покупку проекта как финансовое содействие терроризму.

“Не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры”, - заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Адвокат Михаил Мушаилов предостерег, что российские пользователи, купившие игру, теоретически могут подвергнуться уголовной ответственности, если будет доказана поддержка разработчиками украинской армии.

Еще в 2022 году GSC Game World объявила о прекращении продаж своей продукции российским пользователям, включая отмену всех физических изданий даже для тех, кто сделал предварительный заказ. Однако в интернете все же появляются способы обойти эти ограничения и получить доступ к S.T.A.L.K.E.R. 2.

Михаил Мушаилов, комментируя ситуацию, также предостерег, что лучше не пытаться приобрести игру обходными методами, так как это может иметь серьезные последствия.