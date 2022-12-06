Новый год без Оливье: эти салаты станут достойной заменой

Салат Красотка

Болгарский перец - 1 шт.

Отварные яйца - 2-3 шт.

Твердый сыр - 100 г

Лук - 1 шт.

Копченая ветчина - 200 г.

Картофель отварной - 2 шт.

Маринованные или соленые огурцы - 3 шт.

Консервированная кукуруза - 100 г

Соус или майонез, соль, перец, ½ ч. ложки горчицы

Способ приготовления:

Картофель и яйца отварить, нарезать кубиками. Добавить нарезанный кубиками болгарский перец и огурцы. Лук мелко шинкуем, сыр натираем на крупной терке. Ветчину (или любое копченое мясо) режем кубиками.

Все ингредиенты смешиваем в миске, добавляем соус и горчицу, специи - по вкусу. Хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник на 1-2 часа.

Пикантный салат с печенкой

Отварная морковь - 1 шт.

Отварная свекла - 2 шт.

Куриная печенка - 300 г

Лук - репчатый и зеленый

Сыр - 70 г

Майонез или соус

Как приготовить

Отварите морковь и свеклу. Натрите морковь на терке, разложите ее в форме равномерно. Сверху пропитайте ее соусом.

Куриную печенку обжариваем обычным способом, даем остыть и мелко нарезаем. Потом выкладываем слоем поверх моркови. Снова пропитываем соусом.

Нарезаем мелко лук и распределяем следующим слоем. Пропитываем соусом.

Сыр твердый натираем на терке, распределяем следующим слоем. Смазываем соусом.

Последний слой - свекла, натертая на крупной терке. Также смазываем соусом и украшаем зеленью.

Салат "Робин-Бобин"

Ветчина или варено-копченое мясо - 250 г

Фасоль консервированная - 200 г (1 баночка, без жидкости)

Горошек консервированный - 250 г (1 баночка, без жидкости)

Маринованный лук - 1 шт. (для маринада - 1ст. ложка уксуса, 2 ст. ложки воды, 1 ч. л. сахара)

Маринованные огурцы - 150 г

Яйца отварные - 3 шт.

Соленый арахис - 50 г

Майонез

Способ приготовления

Лук нарезать мелким кубиком и замариновать на 10-15 минут. Жидкость после этого сливаем, можно промыть холодной водой - по желанию.

Мясо или ветчину нарезаем кубиками. Яйца натираем на терке. Огурцы мелко режем кубиками.

Ветчину, горошек, фасоль, лук, маринованные огурцы, арахис - перемешиваем в одной миске. Потом добавляем майонез - по вкусу.

В форму для салата накладываем салат, немного утрамбовываем. Сверху выкладываем натертые яйца. Можно немного подсолить - по вкусу.

Крабовая утеха

Крабовые палочки или мясо - 1 упаковка

Твердый сыр - 200 г

Яйца - 2-3 шт.

Помидоры - 2 шт.

Соус для заправки или майонез

Соль, перец

Чеснок - 2 зубчика

Способ приготовления:

Крабовые палочки (или мясо), а также помидоры нарезаем кубиками. Яйца отвариваем, натираем на крупной терке или мелко режем. Сыр также режем мелкими кубиками или натираем на крупной терке. Добавляем измельченный чеснок.

Заправляем соусом для салатов или майонезом, добавляем соль и перец - по вкусу. Украсить можно зеленью.

Полезный лайфхак: чтобы салат не стал жидким, помидоры разрежьте сначала на две части, ложкой вынимайте мякоть, а потом нарезайте кубиками.

Салат из языка

Отварные яйца - 2 шт.

Отварной язык - 140 г

Свежие огурцы - 100 г

Зеленый горошек - 80 г

Майонез или домашний соус - 90 г

Горчица нежная - 10 г

Зелень петрушки, укропа, соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Язык отварите заранее и поместите в холодильник. Потом нарежьте его соломкой - бруски по 2-3 мм толщиной. Также нарежьте огурцы.

Горошек можно использовать мороженный - бросьте его в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут после того, как закипит вода. Откиньте на сито и дайте остыть. Также можно использовать консервированный горошек.

Яйца сварите, дайте остыть. Желтки разотрите вилкой с горчицей и солью, можно добавить немного черного перца. Белки нарежьте соломкой. Зелень мелко нарежьте. Потом смешайте все ингредиенты в одной миске и заправьте.

Салат Буковина

Копченая колбаса - 200 г

Картофель отварной - 3 шт.

Морковь отварная - 2 шт.

Консервированный горошек - 150 г

Зеленый лук - пучок

Болгарский перец - 1 шт.

Майонез или соус - по вкусу

Способ приготовления:

Колбасу, морковь, картофель и болгарский перец нарежьте мелкими кубиками. Добавьте мелко нашинкованный зеленый лук. Потом положите в салат горошек и заправьте. Поставьте в холодильник на пару часов.

Салат "Марфа"

Куриное филе - 200 г

Маринованные огурцы - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Яйца куриные - 3 шт.

Морковь - 1 шт.

Сыр твердый - 100 г

Майонез или салатный соус, соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нужно хорошо промыть, потом отварить до готовности - без соли. Отварите также морковь и яйца - вкрутую. Лук желательно ошпарить кипятком или замариновать, чтобы он не горчил. Чеснок измельчаем.

Яйца, морковь, куриное филе, огурцы - все режем небольшими кубиками. Добавляем измельченный лук. Сыр натереть на терке. Смешать все ингредиенты, добавить специи и соус.

Украсить можно маслинами, шампиньонами или зеленью.