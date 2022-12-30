Новый год в Киеве: какие правила и запреты будут действовать в праздничные дни

В новогоднюю ночь в Киеве, как и во многих других городах Украины, будет действовать комендантский час. Также есть несколько правил и запретов на время празднования Нового года.

Комендантский час

Власти Киева обратились к жителям и гостям столицы с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников.

Кроме того, нужно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и в общественных местах.

Стоит планировать возвращение домой заранее, с учетом ограничений и требований военного положения. В приложении "Киев цифровой" можно включить оповещение, которое за 60 минут напомнит о начале комендантского часа.

Выходить во время комендантского часа разрешено только в том случае, чтобы проследовать к ближайшему укрытию в случае объявления воздушной тревоги. Не забывайте о том, что с собой нужно иметь документ, который удостоверяет личность.

"Призываем быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, в особенности во время праздников, так как враг непредсказуемый", - сказано в сообщении.

Транспорт

Метрополитен в столице будет работать в режиме перевозки пассажиров до 22:00. Наземный транспорт - до 22:30. При воздушной тревоге наземный транспорт будет остановлен, а также наземные станции метрополитена.

1 января транспорт будет работать по обычному графику. Детальную информацию о закрытии каждой станции метро можно посмотреть вот тут.

Фото: Главная елка страны на Софийской площади (Getty Images)

Запрет на пиротехнику

В Киеве действует запрет на реализацию фейерверков, салютов и пиротехнических средств. Также запрещено запускать пиротехнические средства. Правоохранительные органы будут реагировать на такие ситуации.

Во время новогодних праздников в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников "Муниципальной охраны". Мобильные группы быстрого реагирования будут осуществлять патрулирование закрепленных за ними секторов столицы. Также круглосуточно горожанам будут оказывать помощь спасатели КАРС.

Главная елка страны

Больших массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Киеве не планируется - из соображений безопасности граждан. Главная елка страны установлена на Софийской площади, она будет светиться на Новый год, а потом - на Рождество.

Во время воздушной тревоги освещение елки будет отключаться. В будние дни огоньки будут включать с 17:00 до 22:00. Традиционных новогодних ярмарок не будет, но погулять возле елки будет можно.