Новый дизайн и USB-C. Apple полностью обновляет AirPods и выпускает наушники 4 поколения: что известно

Что известно о новых AirPods

Будущие модели AirPods 4 обещают представить "совершенно новый дизайн, сочетающий AirPods 3 и AirPods Pro", но не предоставят возможности для сменных настраиваемых ушных вкладышей.

Основным изменением будет переход в порт USB-C для зарядки вместо использования порта Lightning.

Apple AirPods 3-го поколения (фото: Apple)

Существует два варианта AirPods 4, отличающихся функциональностью, включая наличие или отсутствие технологии шумоподавления и интеграции с Find My.

Более дорогая версия будет оборудована шумоподавлением и обновленным кейсом со встроенными динамиками для поиска через Find My, подобно текущим AirPods Pro. Это нововведение значительно упростит поиск потерянного кейса.

По последним данным, AirPods Max будут переработаны "приблизительно в конце следующего года", и обновления включают переход на порт USB-C и расширение выбора цветовых вариантов. Однако, за исключением этих изменений, AirPods Max не будут подвергнуты другим обновлениям.

Apple AirPods Max (фото: Apple)

Что касается AirPods Pro, согласно Bloomberg, то ожидается, что они пройдут полный редизайн и обновятся в 2025 году, включая новый чип и, возможно, функции, связанные со здоровьем слуха.

Насколько популярны AirPods сегодня

Беспроводные наушники AirPods были представлены впервые в 2016 году, когда Apple начала убирать традиционный аудиоразъем со своих устройств. В начале их появления этот продукт вызывал сомнения, но Apple быстро рассеяла эти опасения.

Со временем AirPods стали одним из популярнейших потребительских технологических товаров, особенно как праздничные подарки. Они также стали необходимым дополнительным аксессуаром для iPhone.

По данным Canalys за 2022 год, AirPods занимают лидирующее положение на рынке беспроводных наушников, их доля составляет около 32% от общего объема продаж.

Продукт стал лидером продаж с момента своего дебюта в 2016 году (фото: Bloomberg)