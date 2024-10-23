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Новый бьюти-тренд в ТікТок. Как делать макияж по типу контрастности

Новый бьюти-тренд - макияж по теории лицевой контрастности (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Этой осенью соцсети покоряет новый тренд – макияж по типу контрастности.

Что такое и как сделать такой макияж, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Макияж по типу контрастности

Широкую огласку этот тренд полуил благодаря французской визажистке с никнеймом Alieenor. Она отмечает, что контрасты мы видим повсюду - на фото, в кино, в природе - и благодаря этому можем подчеркнуть их сильные стороны, сделав еще более интересными. А макияж позволяет подчеркнуть природные черты и еще больше раскрыть вашу красоту.

Макияж по типу контрастности (скриншот)

Такой макияж делится на несколько видов: 

Низкий контраст

Его следует использовать, если цвет ваших глаз, кожи и волос плавно переходит друг в друга. Например, если вы смуглая шатенка с карими глазами или бледная блондинка с серыми глазами, вам стоит попробовать стиль "макияж без макияжа", известный как glean girl makeup. Присмотритесь к натуральным оттенкам, которые подчеркнут естественную красоту.

Подобный стиль используют такие звезды, как Тейлор Свифт, Джиджи Хадид и Эль Феннинг. Лднако все же важно помнить, что низкая контрастность не обязательно касается только блондинок со светлой кожей и серыми глазами.

Певица Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Средний контраст

Это промежуточный вариант между низким и высоким контрастом. Если разница в цветах есть, но не очень резкая, вы относитесь к этому типу. Обычно это девушки с русыми волосами, умеренно светлой кожей и глазами.

Им следует использовать яркие румяна и тени в теплой палитре, что поможет создать свежий и выразительный образ и идти в ногу с трендами. Средний тип контрастного макияжа используют Эмма Уотсон, Джессика Альба и другие знаменитости.

Актриса Эмма Уотсон (фото: instagram.com/emmawatson)

Высокий контраст

Если ваш тон кожи заметно выделяется на фоне цвета глаз и волос, вы относитесь к этому типу. Обычно это брюнетки со светлой кожей и яркими глазами. Таким людям следует использовать что-то смелое, как-вот в стиле rockstar girlfriend makeup или другие гранжевые сочетания, которые создадут харизматичный и незабываемый образ. К примеру, этот стиль подходит для актрисы Энн Хэтэуэй.

Актриса Энн Хэтэуэй (фото: instagram.com/annehathaway)

Как определить тип и сделать такой макияж

Определить уровень вашего контраста можно с помощью специального фильтра, созданного визажисткой в TikTok. Он называется What's your contrast. Сначала нужно выбрать тон кожи, после чего сравнить половину лица с предлагаемыми примерами. Они отличаются по типам контрастности, и можно выбрать тот, который вам больше всего подходит.

 

К примеру, в своем блоге пользовательница по имени Jourdan Sloane показывала, как делать макияж для среднего типа контрастности. Он состоит из легкого тона, бронзера, тинта с красным оттенком, геля для бровей и карандаша, который растушевывается на верхних и нижних ресницах.

 

 

Мы рассказывали о продукте, который работает в 100 раз лучше, чем самые дорогие кремы для лица.

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Для написания материала были использованы источники: ТікТок визажистки Alieenor и модной блогерши Jourdan Sloane.

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