15 игр в духе Minecraft, которые захватят ваше воображение

Trove

Trove открывает список игр, демонстрируя сходство не только в игровом процессе Minecraft, но и в графике. При этом она больше фокусируется на онлайн-функциях, как и подобает MMO.

Игра представляет сложную боевую механику и больше элементов RPG, таких как классы персонажей. Несмотря на эти различия, процесс строительства остается важнейшим элементом, усиленным социальным аспектом игры. Это, несомненно, отличный выбор для тех, кто ищет свежий, но знакомый опыт.

Trove (фото: GG.deals)

Astroneer

С Astroneer вы можете заглянуть в далекий 25-й век, где межзвездные исследования не являются чем-то из ряда вон выходящим. Это позволяет вам взять на себя роль астронавта в поисках раскрытия тайн вселенной.

Игра визуально поразительна и увлекательна, позволяя вам исследовать набор процедурно сгенерированных планет. Вооружившись огромным набором инструментов, вы можете собирать артефакты и сырье, которые вы можете либо обменять для получения прибыли, либо использовать для развития собственной базы.

Впереди вас ждут испытания, такие как суровые погодные условия и ограниченный кислород, для преодоления которых требуется соответствующая стратегия и изобретательность.

Astroneer (фото: GG.deals)

No Man's Sky

Игра стала огромным разочарованием после своего выпуска. Однако Hello Games усердно работала над улучшением названия на протяжении многих лет, превратив его в гораздо более приятное прохождение, как видно из положительных отзывов в Steam.

Игра позволяет вам исследовать сотни процедурно сгенерированных планет, каждая из которых изобилует разнообразной фауной и флорой. В качестве альтернативы вы можете сосредоточиться на выживании, сборе ресурсов и расширении своей базы.

No Man's Sky (фото: GG.deals)

Don't Starve

Don't Starve демонстрирует фирменный визуальный стиль комиксов Klei Entertainment, который перекликается с их предыдущими играми, такими как Shank и Mark of the Ninja . На этот раз студия рискнула вступить в новый жанр, создав игру на выживание.

Цель проста: не умереть с голоду. Однако путешествие далеко не прогулка в парке, поскольку опасности подстерегают за каждым углом. Изначально игроки могут управлять ученым Уилсоном, известным своей способностью отращивать бороду. По мере продвижения становятся доступными дополнительные персонажи, каждый со своими собственными трюками.

Don't Starve (фото: GG.deals)

Stardew Valley

Считающаяся одним из лучших доступных симуляторов фермерства, игра позволяет вам построить рай своей мечты в Pelican Town. От ухода за посевами и рыбалки до общения с жителями деревни в местном пабе или сражений с монстрами в шахтах, вы можете проводить свои дни так, как вам хочется.

Stardew Valley (фото: GG.deals)

Starbound

Starbound сочетает в себе лучшие элементы бестселлера Mojang Studios и Terraria, добавляя в смесь капельку научной фантастики. Разработанная Chucklefish, игра приглашает вас погрузиться в глубины процедурно сгенерированных планет. Однако она также сохраняет сильный акцент на повествовании.

Ее увлекательные квесты и забавные исследования будут развлекать вас часами. Обладая великолепной пиксельной графикой и захватывающим геймплеем, она, несомненно, сияет как одна из лучших игр, таких как Minecraft.

Starbound (фото: GG.deals)

Roblox

Roblox стал довольно модным, особенно среди молодой аудитории. Это не просто игра, а скорее универсальная платформа, которая позволяет игрокам создавать свои собственные уникальные занятия или исследовать творения, созданные другими. Выбор обширен и включает в себя хорроры, РПГ, симуляторы и многое другое.

Одной из ее сильных сторон является бесшовное взаимодействие с пользователем через интегрированную систему чата. Яркая графика также способствует общей привлекательности. С ее доступностью на нескольких платформах и минимальными требованиями к оборудованию ПК неудивительно, что она покорила сердца многих молодых геймеров.

Roblox (фото: GG.deals)

Subnautica

Subnautica отличается от других игр на выживание своей захватывающей историей. Вы берете на себя роль выжившего после крушения, столкнувшегося с проблемой выживания в беспощадном подводном мире.

Управление уровнем кислорода, а также предотвращение голода и жажды станут критически важными для вашего существования. Изначально игра поощряет вас тщательно исследовать близлежащую область. Кроме того, вы можете создавать транспортные средства, которые позволят вам расширить область ваших подводных исследований.

Subnautica (фото: GG.deals)

LEGO Worlds

Если вам нужна альтернатива Minecraft в Steam, не ищите дальше LEGO Worlds. Разработанная экспертами Traveller's Tales, она отличается от их предыдущих творений, основанных на популярных франшизах, таких как Star Wars или Indiana Jones. Вместо этого она позволяет игрокам строить свои собственные уникальные миры, используя культовые кирпичики.

Вы можете построить что угодно: от простых домов до захватывающих дух особняков и даже полностью функциональных транспортных средств. Но веселье не заканчивается на строительстве. Отправляйтесь в захватывающие приключения, исследуйте подземелья и участвуйте в эпических сражениях, когда вам нужно отдохнуть от творческих занятий.

LEGO Worlds (фото: GG.deals)

Dragon Quest Builders 2

Даже известная серия Dragon Quest оставила свой след в мире игр, таких как Minecraft.

Во многом игра похожа на бестселлер Mojang, но также включает в себя множество элементов RPG. Игроки выполняют различные задания, сражаются с врагами, развивают поселения и заботятся о животных.

Это сиквел, который остается верным своим корням, но при этом улучшает игровой опыт за счет дополнительного контента и улучшений качества жизни.

Dragon Quest Builders 2 (фото: GG.deals)

Terraria

Terraria - это важное дополнение к любой подборке строительных игр, таких как Minecraft. Благодаря своему захватывающему игровому процессу, она идеально подходит для игры, когда у вас много свободного времени.

Игра может похвастаться такими функциями, как исследование разнообразных биомов, сражения с монстрами и создание инструментов и структур.

Также предлагается возможность приглашать NPC на свою базу и торговать с ними предметами .

Terraria (фото: GG.deals)

Eco

Несмотря на то, что игра находится в раннем доступе, она довольно впечатляет. Играете ли вы в одиночку или с группой до 100 игроков в многопользовательском режиме, вы окажетесь на карте, где каждое ваше движение влияет на всю окружающую среду.

Поскольку ваши действия имеют последствия, вы не можете просто делать все, что вам вздумается. Вместо этого вы должны тщательно управлять своими ресурсами, чтобы минимизировать свое негативное воздействие на окружающую среду.

Eco (фото: GG.deals)

Vintage Story

Несмотря на стилизованную графику, игра стремится к реализму. В ее процедурно сгенерированном мире вам придется адаптироваться к быстро меняющейся среде и погоде, чтобы выжить.

Игра может похвастаться сложной механикой крафта и строительства, которая позволяет вам создавать структуры, инструменты и оборудование.

Хотя в ней нет линейной сюжетной линии, здесь и там есть частички знаний, которые, несомненно, возбудят ваше любопытство. Вы также можете глубже погрузиться в историю вселенной.

Vintage Story (фото: GG.deals)

Valheim

Здесь вы начинаете с создания собственного викинга, а затем отправляетесь в эпическое путешествие по процедурно сгенерированному миру, чтобы доказать свою пригодность для Вальхаллы.

Хотя игра находится в раннем доступе, она наполнена контентом и получила множество положительных отзывов от игроков. Вы можете попытаться выжить в одиночку или объединиться с друзьями, но одно можно сказать наверняка: вам не придется скучать из-за множества опасностей, которые вас ждут.

Valheim (фото: GG.deals)

Core Keeper

В этой игре вы исследуете давно затерянную пещеру, которая хранит массу секретов. Ваша задача - раскрыть их.

Основной игровой процесс вращается вокруг исследования, добычи полезных ископаемых, строительства баз и снаряжения, а также борьбы с врагами.

Core Keeper (фото: GG.deals)