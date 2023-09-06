Новые льготы. В Украине изменится начисление пенсии для военных: что известно

В Украине планируют пересмотреть начисление пенсий для военнослужащих и ввести новые льготы. Причиной тому стало неравенство условий и обстоятельств, в которых находятся украинцы во время полномасштабной войны с Россией.
Об этом говорится в законопроекте №9680.
Ранее военнослужащим за выслугу лет засчитывали время непрерывной работы на должностях в МВД Украины или Нацполиции, которые замещаются государственными служащими, а в учебных, медицинских и научно-исследовательских учреждениях - на любых должностях.
Теперь к выслуге лет на льготных условиях предлагают засчитывать:
Как военная служба или плен будут относиться к общей выслуге лет (скриншот: itd.rada.gov.ua)
Авторы отмечают, что сегодня важно придерживаться принципа справедливости и равенства прав.
"Одни люди отдают долгу значительную долю своей жизни, тогда как другие - вообще ничего не отдают. И выслуга лет и у тех, кто служит в военных подразделениях в полевых условиях или в казармах 24 часа 7 дней в неделю, и в тех, кто работает на гражданских предприятиях в тылу 8 часов 5 дней в неделю, проживая у себя дома, является одинаковым без льготных условий", - говорится в объяснительной записке.
Это нарушение ст. 24 и ч. 2 ст. 64 Конституции, а также общие принципы справедливости и равенства перед законом.
"Считаю, что военнослужащим, исполняющим обязанности военной службы во время действия военного положения, а также тем кто, принимает участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, выслуга лет должна засчитываться на льготных условиях", - аргументируют свое предложение нардепы.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
Сейчас законопроект находится на этапе ознакомления и еще не принят.
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