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Новое звучание хита "Пес Патрон" и перформанс на радио. Слушайте вторую часть альбома KARTA SVITU

Иван Марунич (фото: instagram.com/kartasvitu)
Автор: Полина Иваненко

Музыкальный проект Ивана Марунича KARTA SVITU, который стал известен благодаря вирусной песне "Пес Патрон", обнародует вторую часть альбома "Простір важливих речей". И в ночь на 16 августа артист устроил перформанс.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили представители KARTA SVITU.

Альбом "Простір важливих речей" состоит из песен, получивших наибольшую популярность на концертах группы. Треки имеют обновленную аранжировку и актуализированные мотивы.

И по случаю 100-летия Украинского радио проект KARTA SVITU представил альбом на десятках радиостанций одновременно. Это произошло в ночь с 15 на 16 августа.

Сразу после гимна Украины, традиционно звучащего в 00:00, слушатели стали свидетелями перформанса. К флешмобу присоединились более 30 радиостанций, среди которых "радіо П'ятниця", "Люкс ФМ", "радіо MAXIMUM", "Перець ФМ", "Країна ФМ", "Армія ФМ", "Best FM", "радіо Промінь", "Буковинська Хвиля" и многие другие.

Обложка альбома

"В альбоме мы пытались сделать все концептуальным. От обложки, где спрятаны отсылки к песням, до момента его релиза. Поэтому в минуты, когда треки появились на стримингах, песни из "Простору важливих речей" одновременно заиграли более чем на трех десятках радиостанций", - рассказал Марунич, фронтмен группы KARTA SVITU.

"Флэшмоб посвящен 100-летию Украинского радио, которое мы отмечаем в этом году. Пусть украинская музыка звучит везде, отовсюду и на всех континентах, изображенных на карте мира", - добавил он.

В альбом вошло 9 роковых, драйвовых и нежных песен, которые своими сюжетами напоминают короткометражные фильмы:

  • "Премія"
  • "Батіна тачка"
  • "Подивись!"
  • "Немов птахи" "Хто тримає цей район?"
  • "Одного дня я стану мером"
  • "Квартира"
  • "Свято"
  • бенгер "З кожної праски!", ставший фокус-треком сборника.

 

По словам Марунича, эта песня является своеобразным обращением к слушателям и приглашением открыть другую сторону творчества KARTA SVITU.

"Несмотря на всеукраинскую популярность песни "Пес Патрон", в нашем наследии есть треки на любое настроение и вкус, поэтому в этом "пространстве" каждый непременно найдет что-то для себя", - пояснил артист.

Обновлена версия хита о псе Патроне - песня "Хто тримає цей район?" - вошла в альбом в рок-звучании. "Простір важливих речей. II"  уже доступен для прослушивания на всех музыкальных платформах.

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