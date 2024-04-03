Новое исследование выявило два неожиданных свойства шоколада. Вот как он влияет на здоровье

Китайское исследование показало, что шоколад может способствовать похудению, а также он защищает от болезни Альцгеймера.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию New York Post.
Согласно исследованию Университета Чжэнчжоу в Китае, опубликованного в этом месяце в Journal of Functional Foods, химическое вещество теобромин, который содержится в шоколаде, имеет много преимуществ для тела и мозга.
Химическое вещество, содержащееся в какао-бобах, противовоспалительное, имеет высокое содержание антиоксидантов и может защитить мозг от болезни Альцгеймера.
Ученые также говорят, что теобромин может противодействовать воздействию высокого уровня холестерина на память и когнитивные функции.
"Теобромин продемонстрировал нейропротекторные свойства, способность предотвращать повреждение нейронов. Также он улучшает двигательную память и когнитивные регуляторные функции", - пишут авторы исследования.
Употребление шоколада может помочь вам похудеть, поскольку теобромин помогает организму расщеплять жиры.
Авторы ссылались на другое исследование, выявившее связь между неалкогольной жировой болезнью печени и ожирением.
"В исследовании, проведенном Дэн Вэй и др., было изучено влияние теобромина на мышиную модель NAFLD, обнаружив, что теобромин приводит к уменьшению массы тела, веса печени и улучшению морфологии печени", - объясняют ученые.
Теобромин защищает почки и может препятствовать образованию камней в почках. По словам ученых, потребление шоколада может также укрепить иммунную систему.
"Воспаление - это многогранный процесс, который привлекает лейкоциты и высвобождение химических веществ в кровь или пораженные ткани для борьбы с "захватчиками". Теобромин демонстрирует противовоспалительное действие на различные типы клеток, включая макрофаги и хондроциты", - добавили исследователи.
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