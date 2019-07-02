Нова загроза людству: до Землі наближаються чотири величезних астероїда (фото)

Чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети. Про це повідомляє західне видання RT.

Так, перший з них, - це астероїд "1979 XB". Він має діаметр близько 900 метрів. В даний час небесне тіло проходить через Сонячну систему зі швидкістю близько 70 тис. км/год і з кожною секундою наближається до землі на 30 км. Європейське космічне агентство ставить його на друге місце серед ризиків зіткнення з навколоземними астероїдами.

До Землі наближаються астероїди (фото: European Space Agency)

"Апофіс", астероїд, що має розмір чотирьох футбольних полів, зараз перебуває на відстані більше 200 млн км від нас. Але вчені прогнозують, що у 2029 році він наблизиться до планети на 30 тис. км.

До Землі наближаються астероїди (фото: NASA)

Астероїд під назвою "2010 RF12" має відносно невеликий розмір. За словами вчених, в разі зіткнення з Землею, не завдасть надто сильної шкоди. Його потужність можна порівняти з метеоритом, що впав в Челябінську в 2013 році.

До Землі наближаються астероїди (фото: NASA)

"2000 SG344" - астероїд, який нині знаходиться досить далеко від Землі, але кожну секунду наближається до неї на 1,3 км. Він рухається навколо Сонця практично, як і наша планета. Вчені постійно спостерігають за небесним тілом, оцінюючи ризики можливого зіткнення.

До Землі наближаються астероїди (2000 SG344, фото: NASA)

Раніше повідомлялося, що вчені Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) виявили три нові екзопланети, які своїм розміром і масою нагадують Землю.

Нагадаємо також, що фахівці NASA зробили спеціальну модель, яка може спрогнозувати підвищення рівня океану через глобальне потепління і вирахувати, коли відбудеться танення льодовиків.