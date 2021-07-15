"Нова пошта" зробила важливу заяву і звернулась до українців за допомогою

У компанії зауважили, що щодня спілкуються з клієнтами в коментарях в соцмережах, відповідають на телефонні дзвінки, і намагаються "вирішити всі-всі-всі проблеми та питання".

"Але ми прагнемо більшого - щоб усі наші клієнти були задоволені, навіть у ситуаціях, коли ми помиляємось", - йдеться в публікації.

Так, був запушений в Facebook хештег "#НП_чує" для збору скарг і відгуків.

"Серед них ми оберемо ТОП-10, які вирішимо якомога швидше! Ми готові до конструктивної критики, а наші менеджери - до відправки подарунків за неї", - розповіли в компанії.

Як клієнти можуть вплинути на сервіс "Нової пошти"

У "НП" закликали українців допомогти їм підвищити якість послуг, що надаються, відправивши в коментарях опис проблем і пропозицій, як можна поліпшити сервіс, в тому числі обслуговування у відділеннях, зв'язок з кур'єрами, упаковки, мобільний додаток тощо.

Щоб критика була "по-справжньому конструктивна", в компанії просять:

чіткий опис проблеми і як, на вашу думку, її вирішити;

пропозиції, як поліпшити або змінити продукти і сервіси "Нової пошти", повинні бути реалістичні;

що компанія повинна зробити, щоб клієнт залишився задоволений сервісом навіть у разі помилки з боку "НП".

Компанія через тиждень вибере кращу десятку відгуків і порад, які допоможуть поліпшити їх сервіс і послуги, й обіцяє почати над ними працювати. Щомісяця буде звіт і демонстрація здійсненого прогресу.