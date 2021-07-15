"Нова пошта" зробила важливу заяву і звернулась до українців за допомогою

"Нова пошта" після гучного скандалу з рекордним штрафом за розбитий акваріум оголосила про впровадження важливого нововведення для поліпшення сервісу. Йдеться про збір від клієнтів відгуків та описів проблем, з якими вони стикаються, а також раціоналізаторських пропозицій.
Про це йдеться в заяві прес-служби "Нової пошти".
У компанії зауважили, що щодня спілкуються з клієнтами в коментарях в соцмережах, відповідають на телефонні дзвінки, і намагаються "вирішити всі-всі-всі проблеми та питання".
"Але ми прагнемо більшого - щоб усі наші клієнти були задоволені, навіть у ситуаціях, коли ми помиляємось", - йдеться в публікації.
Так, був запушений в Facebook хештег "#НП_чує" для збору скарг і відгуків.
"Серед них ми оберемо ТОП-10, які вирішимо якомога швидше! Ми готові до конструктивної критики, а наші менеджери - до відправки подарунків за неї", - розповіли в компанії.
У "НП" закликали українців допомогти їм підвищити якість послуг, що надаються, відправивши в коментарях опис проблем і пропозицій, як можна поліпшити сервіс, в тому числі обслуговування у відділеннях, зв'язок з кур'єрами, упаковки, мобільний додаток тощо.
Щоб критика була "по-справжньому конструктивна", в компанії просять:
Компанія через тиждень вибере кращу десятку відгуків і порад, які допоможуть поліпшити їх сервіс і послуги, й обіцяє почати над ними працювати. Щомісяця буде звіт і демонстрація здійсненого прогресу.
Раніше ми розповідали, що шахраї придумали хитру схему "розводу" через службу доставки "Нова пошта".