Стало відомо, що буде з рекордним штрафом "Нової Пошти"

Компанія "Нова Пошта" отримала багатомільйонний штраф в ході двох позапланових перевірок Держпродспоживслужби в Харківській області. Справа викликала величезний резонанс.

Однак Держпродспоживслужбі буде рекомендовано скасувати рішення про штраф у Харкові, повідомляється на сайті " Нової Пошти ".

У п'ятницю, 9 липня, відбулася зустріч співвласника Нової Пошти В'ячеслава Климова та голови Державної споживчої служби Владислави Магалецької. Також у зустрічі взяв участь заступник бізнес-омбудсмена в Україні Ярослав Грегірчак. Темою обговорення стали штрафи, які наклали на компанію "Нова Пошта" в Харкові.

Як зазначили в компанії, у даній справі відкрито два дисциплінарних провадження і створені спеціальні комісії, які проведуть розслідування за фактом перевірок "Нової пошти" в Харкові та Чугуєві.

Комісія, яка в Харкові розслідувала цю справу, попередньо встановила численні порушення законодавства при проведенні позапланових перевірок. І голові Держпродспоживслужби рекомендується повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на суму в 151 млн гривень.

Комісія в Чугуєві почала своє розслідування і планує його завершити до 15 Липня.

Крім того, Держпродспоживслужба Направити лист у виконавчу службу про призупинення виконання рішення – щоб з "Нової пошти" не був штраф знятий автоматично, поки йде розгляд справи.

За що отримала штраф "Нова пошта"

Житель Харкова звернувся зі скаргою до Держпродспоживслужби через розбитий Акваріум. Йому доставили розбитий товар, а суму, в яку він був оцінений – не відшкодували. Скарга була прийнята, і співробітники Держпродспоживслужби через два місяці прийшли у відділення з позаплановою перевіркою. Показати документи співробітники відділення не змогли, оскільки не мали на те повноважень від начальства. На відділення було накладено штраф у розмірі 151 млн гривень.

Подібна історія сталася і з відділенням у Чугуєві. На роботу відділення поскаржився місцевий житель, а через два місяці була проведена позапланова перевірка і накладено штраф у розмірі 174 млн гривень.

У "Новій пошті" з таким штрафом не згодні та звернулися до суду, а вчора вся історія стала відома громадськості.