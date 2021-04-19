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"Нова пошта" зробила важливу заяву про роботу відділень: торкнеться всіх

Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта" забезпечила понад 14 тис. операторів-касирів електронними підписами.

Що це означає і як відбитися на обслуговуванні клієнтів по всій Україні - читайте в нашому матеріалі нижче.

За словами представників НП ця глобальна зміна прискорить процес обслуговування клієнтів.

Так, згідно із законодавством, щодня у відділенні співробітники повинні супроводжувати документацію по касових операціях. Для цього кожен документ (касові ордери та книги) потрібно роздрукувати, підписати, правильно зшити та передати на зберігання в архів на 5 років.

Тепер же за допомогою електронного підпису оператори не будуть витрачати час на паперову роботу, швидко підписуючи внутрішні касові документи в цифровому вигляді в режимі реального часу.

"Зараз на кожному документі касир економить до двох хвилин, сумарно за день економить до 40 хвилин, а отже це звільняє час для обслуговування клієнтів", - розповіли в прес-службі "Нової пошти".

Наголошується, що економічний ефект від впровадження проекту складе більше 4 млн грн в рік. Це видатки, які йшли на папір, логістику, зберігання, контроль та обробку паперових документів.

"Крім того, є і важлива екологічна доцільність - щорічно ми будемо економити понад 13 тис. пачок паперу, а це приблизно 560 врятованих дерев", - додали в НП.

Раніше ми писали, що "Нова пошта" ввела нові правила для українців.

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