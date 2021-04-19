"Нова пошта" зробила важливу заяву про роботу відділень: торкнеться всіх

"Нова пошта" забезпечила понад 14 тис. операторів-касирів електронними підписами.
Що це означає і як відбитися на обслуговуванні клієнтів по всій Україні - читайте в нашому матеріалі нижче.
За словами представників НП ця глобальна зміна прискорить процес обслуговування клієнтів.
Так, згідно із законодавством, щодня у відділенні співробітники повинні супроводжувати документацію по касових операціях. Для цього кожен документ (касові ордери та книги) потрібно роздрукувати, підписати, правильно зшити та передати на зберігання в архів на 5 років.
Тепер же за допомогою електронного підпису оператори не будуть витрачати час на паперову роботу, швидко підписуючи внутрішні касові документи в цифровому вигляді в режимі реального часу.
"Зараз на кожному документі касир економить до двох хвилин, сумарно за день економить до 40 хвилин, а отже це звільняє час для обслуговування клієнтів", - розповіли в прес-службі "Нової пошти".
Наголошується, що економічний ефект від впровадження проекту складе більше 4 млн грн в рік. Це видатки, які йшли на папір, логістику, зберігання, контроль та обробку паперових документів.
"Крім того, є і важлива екологічна доцільність - щорічно ми будемо економити понад 13 тис. пачок паперу, а це приблизно 560 врятованих дерев", - додали в НП.
Раніше ми писали, що "Нова пошта" ввела нові правила для українців.