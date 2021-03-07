Нова пошта попередила про новий графік роботи: що потрібно знати

Зокрема адміністрація НП зазначила, що відділення пошти у святковий день свій звичний графік роботи змінять зовсім трохи.

"У понеділок, 8 березня, відділення Нової пошти будуть працювати за графіком роботи суботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення)" – розповіли нам і додали, що детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті.

Тому, зверніть увагу на графік роботи відділень, щоб отримати або відправити все вчасно.

Додамо, що з 9 березня всі відділення Нової пошти будуть працювати за звичайним графіком (багато з них - до 21:00). Детальний графік роботи НП у всіх населених пунктах України можна дивитися за адресою.