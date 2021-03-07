RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нова пошта попередила про новий графік роботи: що потрібно знати

Автор: Анна Кисельова

Як будуть працювати відділення Нової пошти 8 березня – тема, яка цікавить багатьох українців напередодні Міжнародного жіночого дня.

Графік роботи відділень на понеділок озвучили нам у прес-службі Нової пошти.

Зокрема адміністрація НП зазначила, що відділення пошти у святковий день свій звичний графік роботи змінять зовсім трохи.

"У понеділок, 8 березня, відділення Нової пошти будуть працювати за графіком роботи суботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення)" – розповіли нам і додали, що детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті.

Тому, зверніть увагу на графік роботи відділень, щоб отримати або відправити все вчасно.

Додамо, що з 9 березня всі відділення Нової пошти будуть працювати за звичайним графіком (багато з них - до 21:00). Детальний графік роботи НП у всіх населених пунктах України можна дивитися за адресою.

Читайте також про те, як працюватимуть банки в Україні 8 березня.

Раніше ми розповідали про всі пам'ятні дати і свята, які відмічаються у березні 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Нова пошта
Читайте також
Графік роботи Нової пошти на 8 березня: які відділення будуть працювати
"Нова пошта" ввела нові правила для українців: що змінилося
Прогноз погоди