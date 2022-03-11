Нова пошта оновила графік роботи: де і як працюють відділення (актуальний список)

Актуальний графік роботи відділень Нової пошти

Віднедавна відділення у великих містах України, в тому числі у Харкові, Сумах, Херсоні та Миколаєві, працюють у будні та вихідні.

Так, у Львові відділення НП працюють з 9:00 до 19:00 (у будні), в суботу - з 9:00 до 18:00, а у неділю - з 10:00 до 18:00.

У Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Луцьку, Житомирі, Рівному, Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Черкасах, Полтаві, Херсоні, Миколаєві, Чернівцях і Хмельницькому відділення НП у будні й у суботу працюють з 9:00 до 18:00, а у неділю - з 10:00 до 18:00 (одеські відділення №1, 2, 34 - до 17:00 у будні й вихідні).

У Старобільську, Шостці, Конотопі, Ромнах НП щодня працює з 9:00 до 16:00.

Пошта у Сумах відчинена щодня з 9:00 до 15:00, у Вінниці - з 10:00 до 18:00, у Харкові та інших містах - з 9:00 до 17:00 (у неділю - з 9:00).

Важливо! Якщо у місті діє комендантська година, відділення відкривається на годину пізніше, а закривається на годину раніше.

Онлайн карта відділень Нової пошти

Які послуги доступні у відділеннях Нової пошти

Сьогодні у всіх відділеннях Нової пошти можна отримати такий спектр послуг:

отримання й відправлення посилок;

фінансові послуги (поповнити мобільний, здійснити грошовий переказ та зняти готівку з картки за наявності коштів);

без комісії надіслати кошти на спецрахунок ЗСУ або перерахувати будь-яку суму "Фонду Сергія Притули" та "Повернись живим", які допомагають українським військовим.

Зауважимо, що відправлення, які знаходяться у іншій області, безкоштовно самостійно можна переадресувати туди, де вам зручно буде його отримати.

Також варто відзначити, що усі посилки, які знаходяться у Новій пошті, зберігаються безоплатно.

Як у відділеннях Нової пошти отримати готівку

Якщо вам потрібна готівка, то ви можете зняти її у будь-якому відділенні НП, але виключно у гривні та лише з карток українських банків за наявності необхідної суми у касі.

Щоб це зробити потрібно:

повідомити оператору про бажання зняти готівку

показати паспорт - оригінал або у додатку Дія

сплатити послугу карткою та отримати готівку.

При цьому, обмеження на видачу готівки можуть бути лише з боку банку, який видав вам картку.

Як отримати перекази Western Union та Ria

У відділеннях Нової пошти можна також отримати міжнародні грошові перекази Western Union та Ria, які скасували комісію в Україну до 31 березня.

Щоб це зробити потрібно: