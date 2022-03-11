ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нова пошта оновила графік роботи: де і як працюють відділення (актуальний список)

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 18:00
Нова пошта оновила графік роботи: де і як працюють відділення (актуальний список) Нова пошта продовжує працювати у час війни Росії проти України (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Нова пошта продовжує щодня працювати в умовах війни Росії проти України там, де це безпечно та можливо. Але у всіх великих містах відділення, хоч і не всі, обслуговують клієнтів.

Як зараз працює Нова пошта і що можна зробити у відділеннях - читайте у нашому матеріалі нижче.

Актуальний графік роботи відділень Нової пошти

Віднедавна відділення у великих містах України, в тому числі у Харкові, Сумах, Херсоні та Миколаєві, працюють у будні та вихідні.

Так, у Львові відділення НП працюють з 9:00 до 19:00 (у будні), в суботу - з 9:00 до 18:00, а у неділю - з 10:00 до 18:00.

У Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Луцьку, Житомирі, Рівному, Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Черкасах, Полтаві, Херсоні, Миколаєві, Чернівцях і Хмельницькому відділення НП у будні й у суботу працюють з 9:00 до 18:00, а у неділю - з 10:00 до 18:00 (одеські відділення №1, 2, 34 - до 17:00 у будні й вихідні).

У Старобільську, Шостці, Конотопі, Ромнах НП щодня працює з 9:00 до 16:00.

Пошта у Сумах відчинена щодня з 9:00 до 15:00, у Вінниці - з 10:00 до 18:00, у Харкові та інших містах - з 9:00 до 17:00 (у неділю - з 9:00).

Важливо! Якщо у місті діє комендантська година, відділення відкривається на годину пізніше, а закривається на годину раніше.

Онлайн карта відділень Нової пошти

Які послуги доступні у відділеннях Нової пошти

Сьогодні у всіх відділеннях Нової пошти можна отримати такий спектр послуг:

  • отримання й відправлення посилок;
  • фінансові послуги (поповнити мобільний, здійснити грошовий переказ та зняти готівку з картки за наявності коштів);
  • без комісії надіслати кошти на спецрахунок ЗСУ або перерахувати будь-яку суму "Фонду Сергія Притули" та "Повернись живим", які допомагають українським військовим.

Зауважимо, що відправлення, які знаходяться у іншій області, безкоштовно самостійно можна переадресувати туди, де вам зручно буде його отримати.

Також варто відзначити, що усі посилки, які знаходяться у Новій пошті, зберігаються безоплатно.

Як у відділеннях Нової пошти отримати готівку

Якщо вам потрібна готівка, то ви можете зняти її у будь-якому відділенні НП, але виключно у гривні та лише з карток українських банків за наявності необхідної суми у касі.

Щоб це зробити потрібно:

  • повідомити оператору про бажання зняти готівку
  • показати паспорт - оригінал або у додатку Дія
  • сплатити послугу карткою та отримати готівку.

При цьому, обмеження на видачу готівки можуть бути лише з боку банку, який видав вам картку.

Як отримати перекази Western Union та Ria

У відділеннях Нової пошти можна також отримати міжнародні грошові перекази Western Union та Ria, які скасували комісію в Україну до 31 березня.

Щоб це зробити потрібно:

  • повідомте оператору номер переказу, який вам назвав відправник грошей
  • назвіть прізвище, ім’я та країну відправника
  • надайте документи, що посвідчують вашу особу, та отримайте переказ готівкою в гривні.

Тримайте також онлайн-карту усіх заправок у Києві, які працюють прямо зараз.

Читайте й про те, хто і як може отримати 6500 гривень через Дію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нова пошта
LITE
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні