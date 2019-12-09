Нова афера з банківськими картами: у зоні ризику опинилися майже всі українці

Шахраї придумали новий вид афери з банківськими картами українців і під ударом опинилися майже всі, у кого є рахунки в банках. Своїх коштів громадяни України можуть позбутися прямо біля банкоматів. Крім того, власники банківських карт можуть позбутися і самих карт. Про це йдеться у статті видання OBOZREVATEL.

Довірлива пенсіонерка з Києва стала жертвою шахраїв прямо біля банкомату. Зловмисники протягом декількох хвилин залишили її без накопичень.

"Мама збиралася купити подарунки до Нового року, накопичила на картці кілька тисяч. Біля банкомату стояло три людини. Коли підійшла її черга, вона помітила, що молодий чоловік, який знімав гроші перед нею, забув картку. Вона покликала його, він вже відійшов на кілька метрів. Він крикнув їй, щоб вона витягнула картку, а то банкомат її зараз проковтне. Мама так і зробила", - розповіла донька постраждалої Вікторія Паномарчук.

Після цього пенсіонерка вставила в банкомат свою картку, а ззаду на неї почав кричати молодий чоловік. Він висловив їй претензії, що з його картки зникли гроші: "А де мій гроші? Ви їх зняли!" Пенсіонерка не розуміла, що відбувається і тут же до них підійшла якась жінка, яка заявила, що вона все бачила.

"Ця нібито свідок почала звинувачувати маму, що вона знімала гроші з картки, вона бачила, як мама засунула собі якісь купюри. Молодий чоловік теж насідав, кричав, що він перевірив баланс на телефоні, пропало 500 гривень, і він викликає поліцію. Мовляв, на картці залишилися ваші відбитки. Мама була настільки приголомшена, що через п'ять хвилин просто дістала 500 гривень з гаманця і віддала. Молодий чоловік одразу ж зник, а ця жінка продовжувала звинувачувати маму", - додала Паномарчук.

Бідна пенсіонерка в сльозах пішла додому, де розповіла всю історію своїй доньці. Вікторія пояснила мамі, що біля кожного банкомата є відеокамера, на якій видно, хто саме знімав гроші і відбитки пальців на карті нічого не доводять. Потрібно було викликати поліцію або запропонувати шахраям разом її почекати.

Аналогічний випадок був у Харкові, однак там власниця картки не повірила шахраям, і сама зателефонувала в поліцію. Схема була точно така ж – хлопець зробив вигляд, що забув картку, одразу ж з'явився свідок, тільки сума була більше – 2500 гривень. Потерпіла жінка зрозуміла, що її нахабно розводять і сама набрала номер поліції. Шахраї не стали чекати патрульних і втекли.

"Обізвали мене злодійкою, шахрайкою, прокляли і змилися. Я з поліцією просто поговорила, не стала писати заяву, але тепер біля банкомату оглядаюся", - розповіла Ганна Миколаївна.

Юристи радять в таких ситуаціях ніколи не віддавати гроші аферистам, а відразу викликати поліцію. Крім того, чужу картку руками чіпати не варто – нехай власник сам її забирає.

В асоціації міжбанківських платіжних систем ЕМА кажуть, що за такою схемою працюють шахраї у Великобританії.

"Там поширені картки, якими можна розраховуватись без ПІН-коду. Так от їх стали активно красти. Наприклад, коли людина підходить до банкомату, його відволікають і в цей час забирають карту. Потім з неї знімають гроші", - пояснила заступник директора ЕМА Олеся Данильченко.