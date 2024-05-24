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"Новая почта" запустила новую услугу в странах Европы: что важно знать украинцам

Пятница 24 мая 2024 15:12
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"Новая почта" запустила новую услугу в странах Европы: что важно знать украинцам "Новая почта" помогает украинцам быть ближе друг к другу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

"Новая почта" (Nova Post) ввела для своих клиентов за границей новую услугу - доставку документов, посылок или грузов весом до 100 килограммов между странами Европы, в которых имеются отделения компании.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" рассказывает, что известно об этой услуге.

В каких странах доступна новая услуга

Согласно информации компании, новая услуга позволит легко, безопасно и быстро отправить документы, посылки или грузы не только из Европы в Украину или наоборот, но и между европейскими странами - где есть отделение Nova Post.

В настоящее время услуга доступна во всех странах, кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства (Великобритании).

Срок доставки между европейскими странами - от двух дней.

Уточняется, что между странами Европы Nova Post доставляет:

  • в отделения
  • по адресу
  • в почтомат
  • в пункт выдачи посылок

Стоимость новой услуги

В компании объяснили, что стоимость доставки зависит от:

  • веса отправления
  • расстояния между странами

Как пример привели отправку из Польши посылки весом 2 кг:

  • доставка в Германию (в отделение Nova Post) будет стоить 43 злотых (около 440 гривен)
  • доставка в Испанию будет стоить 65 злотых (около 665 гривен)

"Плюс 10 злотых (чуть больше 100 гривен, - Ред.) к стоимости, если воспользоваться услугой доставки посылки по адресу курьером", - добавили в пресс-службе.

Как оформить международную отправку

Для оформления международных отправлений доступны разные диджитал инструменты:

  • мультиязыковой сайт
  • мобильное приложение
  • бизнес кабинет

Кроме того, оформить доставку можно в любом отделении "Новой почты" (Nova Post).

"Наша миссия - легкость доставки для жизни и бизнеса. Именно поэтому мы не только увеличиваем сеть, но и расширяем перечень услуг... Nova Post объединяет не только ЕС с Украиной, но и европейские страны между собой, обеспечивая быструю, легкую и безопасную доставку от 2-х дней", - подчеркнул совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Следует отметить, что для получения дополнительной информации о тарифах, доставке между странами Европы или перечне запрещенных к перевозке товаров требуется:

  • посетить сайт компании
  • выбрать страну, из которой будет происходить отправка
  • перейти в раздел "Международная доставка"
  • выбрать раздел "Отправить в другие страны"

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" открылась в Великобритании.

Читайте также, как отправить посылку по почте бесплатно.

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