"Новая почта" запустила новый сервис, который упростит жизнь украинцам

Что такое "Легкий возврат"

Это быстрая и бесплатная услуга по возврату товара или части товаров по заказу продавцу в течение 14 дней после получения посылки.

"Новая почта" осуществляет только доставку, поэтому перед отправкой посылки покупателю обязательно следует связаться с продавцом, договориться о возврате товара и средств.

Сервис "Легкий возврат" доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете. Вернуть бесплатно можно документы или посылки до 30 кг. Для возврата грузовых отправлений действуют обычные тарифы.

Как воспользоваться сервисом "Легкий возврат"

Для начала нужно войти в раздел "Мои отправления" и выбрать полученную посылку с товаром, который нужно вернуть.

Далее в строке "Управлять посылкой" выберите сервис "Легкий возврат".

Там укажите причину возврата товара из предложенного списка.

И все – экспресс-накладная на возвращение создана.

Обратите внимание, что вы не можете изменить адрес возврата и имя получателя.

После этого упакуйте отправление и отправьте товар на указанный адрес получателя из отделения, почтомата или курьером. Доставка бесплатная, но за вызов курьера нужно сделать доплату.

Что еще важно знать

Сервис "Легкий возврат" может быть недоступен, если по посылке были заказаны услуги "Переадресация", "Возврат" или продавец заблокировал такую возможность.

Некоторые товары не подлежат возврату согласно законодательству – например, лекарства, белье и т.д.

Также обратите внимание, что услуга "Легкий возврат" не включает возврат средств за неподошедший товар. Для согласования процедуры возврата средств следует связаться напрямую с продавцом.