"Новая почта" сделала важное заявление о популярной услуге

"Новая почта" обновила популярную среди клиентов услугу "Сейф-сервис". Теперь покупателю не нужно делать 100-200 грн предоплаты на карту продавца, а продавец получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара.

Больше деталей о том, что изменилось в мобильном приложении - читайте в нашем материале ниже .

Что такое "Сейф-сервис"

Онлайн-покупка через "Сейф-сервис" осуществляется исключительно через мобильное приложение "Новой почты", в котором покупатель получает уведомление с номером накладной и возможностью оплатить заказ.

После оплаты товара в приложении средства не уходят сразу на счет продавца, а резервируются. Таким образом, покупатель имеет возможность осмотреть посылку в отделении и избегает риска с предоплатой незнакомым продавцам на карту. И только после того, как он осмотрел и забрал посылку, средства перечисляются продавцу на карту. При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

Если товар не подошел и покупатель отказался от посылки, то она возвращается обратно к продавцу бесплатно, а деньги за товар автоматически возвращаются покупателю.

Для продавцов "Сейф-сервис" бесплатный, а покупатель платит комиссию за денежный перевод. До конца мая акционная стоимость сервиса составляет 20 гривен вне зависимости от стоимости посылки.

Как воспользоваться "Сейф-сервисом"

Продавец самостоятельно создает экспресс-накладную в мобильном приложении "Новой почты".

В разделе Дополнительные услуги продавец выбирает и нажимает на "Сейф-сервис".

Как только будет создана экспресс-накладная, покупатель получает push-сообщение с ее номером. Он имеет двое суток, чтобы оплатить заказ через мобильное приложение.

Как только посылка прибудет в отделение, покупатель ее осматривает и принимает решение о покупке. Если забирает заказ - за 30 минут средства за товар перечисляются на карту продавца. В случае отказа от посылки она возвращается бесплатно продавцу, а стоимость товара и комиссия за денежный перевод возвращаются покупателю на счет.

Добавим, что посылка, оформленная через "Сейф-Сервис", может храниться в отделении пять дней. На шестой день она автоматически вернется к отправителю, средства - покупателю, а сделка будет отменена.

По словам представителей компании, они "обновили этот сервис, сохранили его простоту в использовании и оставили единый канал для платежей и коммуникации - мобильное приложение".

"То есть сейчас все информирование продавца и покупателя о ходе онлайн-покупки, оплата заказа происходит в наиболее защищенном канале - в мобильном приложении "Новой почты". И это добавляет нам уверенности, что "Сейф-сервис" будет безопасным и полезным для продавцов и покупателей", - говорят в "Новой почте".