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"Новая почта" запустила новый сервис, который упростит жизнь украинцам

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Вторник 28 марта 2023 15:49
"Новая почта" запустила новый сервис, который упростит жизнь украинцам "Новая почта" внедрила новый сервис (Коллаж РБК-Украина )
Автор: Анна Шиканова

"Новая почта" запустила сервис, с помощью которого можно бесплатно вернуть не подошедшие товары. Эта услуга называется "Легкий возврат".

Как воспользоваться новой услугой от "Новой почты" – читайте в нашем материале ниже.

Что такое "Легкий возврат"

Это быстрая и бесплатная услуга по возврату товара или части товаров по заказу продавцу в течение 14 дней после получения посылки.

"Новая почта" осуществляет только доставку, поэтому перед отправкой посылки покупателю обязательно следует связаться с продавцом, договориться о возврате товара и средств.

Сервис "Легкий возврат" доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете. Вернуть бесплатно можно документы или посылки до 30 кг. Для возврата грузовых отправлений действуют обычные тарифы.

&quot;Новая почта&quot; запустила новый сервис, который упростит жизнь украинцам

Как воспользоваться сервисом "Легкий возврат"

Для начала нужно войти в раздел "Мои отправления" и выбрать полученную посылку с товаром, который нужно вернуть.

Далее в строке "Управлять посылкой" выберите сервис "Легкий возврат".

Там укажите причину возврата товара из предложенного списка.

И все – экспресс-накладная на возвращение создана.

Обратите внимание, что вы не можете изменить адрес возврата и имя получателя.

После этого упакуйте отправление и отправьте товар на указанный адрес получателя из отделения, почтомата или курьером. Доставка бесплатная, но за вызов курьера нужно сделать доплату.

&quot;Новая почта&quot; запустила новый сервис, который упростит жизнь украинцам

Что еще важно знать

Сервис "Легкий возврат" может быть недоступен, если по посылке были заказаны услуги "Переадресация", "Возврат" или продавец заблокировал такую возможность.

Некоторые товары не подлежат возврату согласно законодательству – например, лекарства, белье и т.д.

Также обратите внимание, что услуга "Легкий возврат" не включает возврат средств за неподошедший товар. Для согласования процедуры возврата средств следует связаться напрямую с продавцом.

&quot;Новая почта&quot; запустила новый сервис, который упростит жизнь украинцам

Напомним, ранее мы сообщали, что "Новая почта" сделала важное заявление о популярной услуге.

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