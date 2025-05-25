Новая одержимость в TikTok: что такое теория розового цвета и как она влияет на девушек

Теория розового цвета в TikTok набирает популярность среди женщин, которые после токсичных отношений возвращаются к себе - символически надевая розовую одежду.
Почему розовый цвет снова ворвался в тренды и как это связано с психологией, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Теория розового цвета - это тренд в социальных сетях, в частности на TikTok, который сейчас активно набирает популярность среди молодых девушек.
Розовый, цвет традиционно ассоциируемый с женственностью, теперь приобретает новые значения, становясь символом не только классической женской мягкости, но и силы, свободы и независимости.
Когда девушка вдруг начинает покупать розовые свитера, выбирает нежно-розовые ногти или фон для телефона, часто это не просто мода. А четкий знак о ее внутреннем состоянии.
Розовый символизирует мягкость, нежность и принятие себя. Для женщин, которые пережили токсичные отношения, возвращение к розовому может быть актом личностного исцеления.
Как объясняют блогеры в TikTok, если девушка в розовом рядом с парнем - она находится в гармоничных, здоровых и счастливых отношениях. Именно тогда, когда женщину полностью принимает ее партнер - у нее появляется желание выбирать розовый цвет. И это касается одежды, маникюра, макияжа, даже обуви и аксессуаров.
В TikTok сейчас набирает обороты тренд - женщины делятся историями о том, как после разрыва с токсичным партнером они впервые за долгое время надели розовое. Этот жест стал для многих символом возвращения к себе, самоуважения, женственности и внутренней гармонии.
Тренд под названием "Pink Theory" демонстрирует психологический сдвиг - после освобождения от эмоционального давления женщины позволяют себе быть собой, без страха казаться "слишком яркими" или "слишком девичьими".
Именно розовый больше всего ассоциируется с женственностью, легкостью и любовью. И если вы раньше не любили розовый цвет, но вас вдруг на него потянуло - поздравляем, у вас начался процесс так называемого исцеления.
Отвечай честно - и узнай, что стоит за твоим эстетическим выбором.
Выбирай те утверждения, которые больше всего тебе отзываются.
Результаты:
1-2 ответа "да". Ты просто устала. Розовый помогает психике отдохнуть.
3-5 ответов "да". Твоя потребность в розовом - это механизм защиты и восстановления. Не игнорируй ее.
6-7 ответов "да". Ты сейчас в периоде повышенной эмоциональной уязвимости. Розовый - твоя броня. Дай себе разрешение на нежность и заботу о себе.
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При написании материала были использованы источники: Psychology Today, University of Sussex, The School of Life, Emotional Color Maps by Marianna Green, Journal of Color Psychology