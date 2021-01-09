Шкарпетки під забороною: українці висміяли несподівані обмеження кумедними фотожабами

В Україні з 8 січня діють нові обмеження у зв'язку з очікуваним зростанням захворюваності після новорічних свят. Згідно з новим обмеженням, роботу на період до 24 січня припинили деякі магазини, всі театри, кафе і багато інших установ. Під заборону також потрапив ряд абсолютно несподіваних товарів.

Styler зібрав цікаві меми та фотожаби про заборонені до продажу в Україні під час локдауна товари.

Користувачі соціальних мереж скаржаться, що під обмеження до продажу потрапили не тільки засоби побутової хімії, але й труси, шкарпетки, презервативи і багато інших товарів, потреба в яких може виникнути в період локдауна.

Локдаун в Україні висміяли яскравими фотожабами (фото з відкритих джерел)

Варто відзначити, що пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що заборона на реалізацію деяких продуктів в супермаркетах мають наступну логіку: у магазинах через "заборонку", яку не можна купити, просто буде менше відвідувачів, і, відповідно, знизиться ризик їх зараження. Застосовувані в Україні норми були розроблені з урахуванням думки провідних вітчизняних епідеміологів і інфекціоністів, а також "спираючись на міжнародний досвід".

Раніше повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов дав пораду, де купити сигарети при локдауні.

Нагадаємо, що раніше українці забавно висміяли "крижаний апокаліпсис", що виник на дорогах столиці під час однієї з найбільш слизьких ожеледиць за всю історію Києва. Через аномально слизькі вулиці українці були змушені буквально повзти додому. Забавні пози та навіть вкрай небезпечні події на дорогах, що закінчилися без травм, стали мішенню для нових жартів.