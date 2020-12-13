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Просто танцюють всі: в мережі забавно висміяли крижаний "апокаліпсис" в Україні (фото, відео)

Неділя 13 грудня 2020 10:01
Просто танцюють всі: в мережі забавно висміяли крижаний "апокаліпсис" в Україні (фото, відео)
Ожеледицю в Україні висміяли кумедними фотожабами і мемами (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У середині грудня в Україну прийшли дощі, і, очікувано, принесли з собою вкрай небезпечні погодні умови. В результаті опадів першими постраждали кияни, які ще в ніч на п'ятницю були змушені шукати способи повернутися додому в чистому одязі й без синців на колінах. Вже в суботу ожеледиця застала жителів та інших областей. Попри вкрай небезпечні погодні умови, українці намагаються дивитися на метеорологічні капризи з гумором. Styler зібрав забавні фотожаби та меми після крижаного "апокаліпсису" в Україні.

Через аномально слизькі вулиці українці були змушені буквально повзти додому. Забавні пози та навіть вкрай небезпечні події на дорогах, що закінчилися без травм, стали мішенню для нових жартів.

Так, невідомий автор обіграв тему ожеледі та коронавіруса, взявши за основу вже всім відому картинку статистики МОЗ. Автор назвав свій мем "Накачані ноги за останню добу".

Просто танцюють всі: в мережі забавно висміяли крижаний &quot;апокаліпсис&quot; в Україні (фото, відео)

Мешканці Києва згадали пісню "Як тебе не любити, Києве мій" і зробили відповідний мем.

Просто танцюють всі: в мережі забавно висміяли крижаний &quot;апокаліпсис&quot; в Україні (фото, відео)

Також українці жартують про слизькі тротуари кадрами з радянських кінофільмів.

Просто танцюють всі: в мережі забавно висміяли крижаний &quot;апокаліпсис&quot; в Україні (фото, відео)

І створюють меми на відомі вокальні шоу.

Просто танцюють всі: в мережі забавно висміяли крижаний &quot;апокаліпсис&quot; в Україні (фото, відео)

Автори курйозних картинок вирішили провести паралелі між мешканцями Києва, які кілька днів страждали через ожеледицю на дорогах, з професійними фігуристами на льоду.

Просто танцюють всі: в мережі забавно висміяли крижаний &quot;апокаліпсис&quot; в Україні (фото, відео)

Українці згадали навіть курйози з політиками.

Просто танцюють всі: в мережі забавно висміяли крижаний &quot;апокаліпсис&quot; в Україні (фото, відео)

А також створили кумедний відеоролик з кадрами падінь.

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про настання ще більш небезпечної ожеледиці.

Також ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз на зиму. На його думку, сніг може пролежати 110 днів.

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