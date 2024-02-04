Носит современные тренды: Николас Карма узнал стоимость лука Оли Цыбульской

Сколько стоит Look Оли Цыбульской

Николас Карма часто встречает украинских звезд исключительно на улицах Львова, поскольку именно там блогер и живет. Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже раскручен, поэтому все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики просто улиц, даже без подготовки.

На этот раз в камеру Николаса попала украинская певица Оля Цыбульская, которая уже когда-то менялась одеждой с Николасом в его рубрике, но в этот раз певица также радостно рассказала Николасу, сколько стоит ее лук.

классический жакет - стоит 9 тысяч гривен

брюки палаццо от украинского бренда Такая как - 6 тысяч гривен

блуза черного цвета - 3 тысячи гривен

шуба черного цвета - стоит 120 евро

черные сапоги - стоят примерно 100 долларов

небольшая сумочка - стоит 3 тысячи гривен.

Стиль Оли Цыбульской

Цыбульская любит быть яркой, но и предпочитает классику и часто носит костюмы, брюки, платья и все это обычно однотонное. Как артистка, Цыбульская должна запоминаться не только своим творчеством, но и внешним видом. И собственно Оли это удается.

Оля редко можно заметить в спортивном стиле, поскольку когда она выходит на улицу и попадает в поле зрения, то почти всегда одета в красивые и изысканные вещи.

Также исходя из Instagram-профиля певицы, можно сказать, что Оля любит головные уборы, особенно это касается различных видов тюрбанов из шарфа, в которых ее можно часто заметить.

Стиль Оли Цыбульской (фото: instagram.com/cybulskaya)