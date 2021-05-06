У Норвегії археологи виявили унікальні артефакти, які назвали скандинавським феноменом

Вважається, що кулони приносили в жертву представниками знаті. Всього на території знайшли близько 160 брактеатів. При цьому відомо про 900 таких підвісок.

У Норвегії археологи виявили золоті підвіски (фото: Margrete F. Simonsen / UIO Museum of Cultural History)

Їх вважають скандинавським феноменом. Створити ці підвіски допомогли медальйони Римської імперії, які і надихнули скандинавських майстрів.

"Портрет імператора замінили скандинавськими богами і фігурами тварин в германському стилі. Люди в Скандинавії взяли у володіння статусний предмет з римської культури, надали йому скандинавський вигляд і зробили його своїм", - зазначили археологи.

Підвіски робили з золота і їх використовували як прикраси. Також їх дарували богам.

У Норвегії археологи виявили унікальні артефакти (фото: Jessica L. McGraw / UIO Museum of Cultural History)

Брактеати відносяться до так званого періоду міграції, часу широко поширених міграцій в Європі, які в основному відбувалися між 4 і 6 століттями нашої ери.

Імпортовані з Римської імперії предмети, а також копії античних символів показують, що Норвегія мала культурні та економічні зв'язки з континентом.