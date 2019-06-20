Нормальна людська реакція: скандальна чиновниця про плювки і лайку

Наталія Баласинович прокоментувала лайка і плювки в скандальних відеороликах, які поширилися в соцмережах. На них вона брудно лається і плюється в обличчя нової жінки свого чоловіка і в її рідних, йдеться в сюжеті. Чиновниця зізналася, що їй соромно за свою поведінку, однак вона б вчинила так ще раз. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Чиновниця з Київщини запевняє, що це – реакція відданої дружини на невірність чоловіка.

"У мене була реакція, як у кожної жінки. Нормальна людська реакція. Я просто проїжджала і дивлюся: припаркований його "Мерседес". Я заходжу туди і бачу: він там в ресторані сидить, а вона на ньому майже лежить. Якщо б вона була нормальною жінкою, якщо б у неї було хоч трішечки чогось нормального, вона б пішла додому. А вона провокувала мене: ти подивись, яка ти страшна, який у тебе ніс", - коментує Баласинович.

За поведінку соромно, але і вдруге вчинила б так само. Чиновниця сподівалася, що дії відданої дружини зрозуміють і її однопартійці і дозволять зайти в Раду.

"Мабуть, коли хочеться тріснути, і вони тебе доводять. Це відео не дискредитує жінок України, тому що я була там жертва насильства, наді мною знущалися", - вважає вона.

Баласинович прокоментувала лайку і плювки – відео (скріншот: youtube.com/ТСН)

Вона пояснює, що чвари зняв її чоловік Богдан Баласинович, який є радником Кличка. Наталя вперше показує фото і розлучниці – це Ірина, секретарка чоловіка. Баласинович навіть погрожувала їй прізвищем впливового друга. За чутками, завдяки дружбі з ним вона і отримала посаду голови Васильківської райради в 2015-му.

"Я навіть не знаю, чи була тоді з ним знайома. Справа не про політичну силу, а просто про життя. Як мені тепер з цим жити, як? Як мені просто встати і на всю Україну сказати, що я не така? Мене просто демонізував колись коханий мій чоловік", - відповіла вона.

Свою поведінку вона пояснює станом афекту і скаржиться, що знущання над нею суперниця і її рідня не припинили навіть через рік після розриву відносин з чоловіком. Баласинович обіцяє показати і своє відео, на якому її ображають, але як тільки його включає – скручує звук.

Чиновниця переконана, що ролики розповсюджували, щоб знищити її політичну кар'єру – і в цьому звинувачує не тільки чоловіка, але і блогера Олександра Дубинського.

"Взяли твою історію, вивернули і, як садюги, подають по шматочку. Все, що говорить Дубинський – таке негарне слово. Але я його вважаю в цій історії, ну, таким моральним виродком. Вибачте. Ось просто вибачте", - заявила чиновниця.

Баласинович прокоментувала лайку і плювки – відео (скріншот: youtube.com/ТСН)

Сам Богдан Баласинович, через якого ледь не побилася дружина, своє нове життя коментувати відмовляється – по телефону тільки говорить, що з 2017-го мріє розстатися. Справа дійшла вже до Верховного суду, проте Наталя заявила, що вагітна, потім у неї стався викидень. Чоловік підозрює, що жінка все це вигадує, щоб затягнути процес.

"Це плід виключно її хворобливої фантазії. Мені здається, що бажання потрапити в політику, мабуть, перекриває здоровий глузд. Скажіть, який чоловік захоче, щоб у такому світлі рекламували його прізвище? Я думаю, ніхто не захоче, я теж", - заявив Богдан Баласинович.

Баласинович прокоментувала лайку і плювки – відео (відео: youtube.com/ТСН)

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