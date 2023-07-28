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Норма или патология: стоит ли паниковать, когда выпадают волосы после родов

Что делать, когда выпадают волосы после родов (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время беременности полностью меняется весь организм женщины. Однако после родов начинается стремительное выпадение локонов. Следует знать, паниковать ли в такой ситуации.

Об этом сообщили на сайте медицинской платформы "Бережи себе".

Какая проблема возникает после родов

Беременность и материнство - нормальные состояния, которые могут сопровождаться кучей сопутствующих процессов. Некоторые из них могут огорчать женщину, которая и так переживает важный и волнующий период в жизни.

Специалисты говорят, что во время беременности волосы становятся максимально густыми и сияющими. Однако уже через несколько недель после родов начинается обратный процесс. Вы можете находить кучу волос на подушке, щетке, в душе и на одежде.

Насколько это нормально

По словам экспертов, такой процесс вполне естественен и временен. Потеря волос происходит на фоне уменьшения уровня женских гормонов - эстрогенов. В период беременности их уровень значительно возрастает. А это и стимулирует усиленный рост волос.

В результате гормональные изменения сказываются на внешности. В течение года состояние стабилизируется - волосы перестают усиленно выпадать, вырастают новые и свежие.

Что необходимо делать

С медицинской точки зрения - ничего делать не нужно. Этот процесс не нуждается ни в каком лечении, нужно просто переждать изменения в организме.

Однако, если вам некомфортно чисто по эстетическим соображениям, попробуйте использовать качественные средства по уходу за волосами или обратиться к врачу. Также можно найти парикмахера с соответствующими навыками - изменить прическу на такую, что создает визуальный эффект объема.

Если усиленное выпадение волос наблюдается более одного года или если объемы выпадения кажутся вам очень большими, следует проконсультироваться с трихологом.

Забота о своем физическом и психологическом состоянии критически важна для матери. Здоровый сон, разнообразное питание, отдых и социализация - все это очень важно для нормализации состояния.

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