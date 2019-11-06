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На нуль помножу: п'яний екс-прокурор влаштував дебош в Києві

STYLERЖиття    06.11.2019 - 09:54
На нуль помножу: п'яний екс-прокурор влаштував дебош в Києві
Колишній прокурор Ігор Мукан попався п'яним за кермом у Києві (фото: РБК-Україна)

У Києві правоохоронці затримали п'яного колишнього прокурора

Патрульна поліція Києва зупинила водія Audi Q7, який створив аварійну ситуацію на дорозі. Водієм кросовера виявився одіозний колишній прокурор Тернопільської області Ігор Мукан, який не одразу зупинився, а проїхав ще метрів 700. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Мукан хитаючись, вийшов з машини і відразу ж почав погрожувати співробітникам поліції. Він завив, що є працівником Генеральної прокуратури.

"Цуценята, я працівник Генпрокуратури, та ви зараз мене супроводжувати додому будете, а завтра я вас всіх на нуль помножу" – погрожував Мукан.

На нуль помножу: п'яний екс-прокурор влаштував дебош в Києві

Ігор Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Він спробував два рази продути драгер, який показує рівень алкоголю у видихуваному повітрі, але в нього нічого не вийшло. На третій раз він відмовився проходити алкотест і за це отримав протокол за статтею 130 "Керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння".

На нуль помножу: п'яний екс-прокурор влаштував дебош в Києві

Ігор Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Варто зазначити, що популярність Мукан здобув після того, як вилаяв і принизив свою колегу. Після цього його відсторонили від роботи, але він подав касаційну скаргу на поновлення на посаді.

Ігор Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що під Полтавою п'яний 21-річний батько вбив свого 6-місячного сина. Поки мати малюка займалася господарством на вулиці, молодик вбив хлопчика. Дівчина викликала лікаря, але той лише підтвердив смерть дитини і повідомив в поліцію. В даний момент триває слідство.

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