На ноль умножу: пьяный экс-прокурор устроил дебош в Киеве

Бывший прокурор Игорь Мукан попался пьяным за рулем в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Киеве правоохранители задержали пьяного бывшего прокурора

Патрульная полиция Киева остановила водителя Audi Q7, который создал аварийную ситуацию на дороге. Водителем кроссовера оказался одиозный бывший прокурор Тернопольской области Игорь Мукан, который не сразу остановился, а проехал еще метров 700. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Мукан шатаясь вышел из машины и сразу же начал угрожать сотрудникам полиции. Он завил, что является работником Генеральной прокуратуры.

"Щенки, я работник Генпрокуратуры, та вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу" – угрожал Мукан.

Игорь Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Он попытался два раза продуть драгер, который показывает уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе, но у него ничего не получилось. На третий раз он отказался проходить алкотест и за это получил протокол по статье 130 "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения".

Игорь Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что популярность Мукан приобрел после того, как обругал и унизил свою коллегу. После этого его отстранили от работы, но он подал кассационную жалобу на возобновление в должности.

Игорь Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что под Полтавой пьяный в стельку 21-летний отец убил своего 6-месячного сына. Пока мать малыша занималась хозяйством на улице, парень убил мальчика. Девушка вызвала врача, но тот только подтвердил смерть ребенка и сообщил в полицию. В данный момент продолжается следствие.