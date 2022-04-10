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Нічні морози і грози: погода готує неприємні сюрпризи

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Неділя 10 квітня 2022 08:05
Нічні морози і грози: погода готує неприємні сюрпризи Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями очікується абсолютно різна в окремих областях країни. Місцями можливі нічні морози, місцями пройдуть грози, а подекуди температура стрибне вище +20 градусів.

Яка погода чекає українців, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в Україні 10 квітня

За прогнозом синоптиків, 10 квітня, короткочасні дощі пройдуть в Хмельницькому і Чернівцях, сильніші – на півночі країни, північному сході, в центральних областях і захоплять Одесу і Миколаїв. В інших областях буде сухо. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами практично у всіх областях країни.

Нічна температура на заході впаде до +1 +4 градусів, в інших областях від +5 до +8 градусів. Вдень на заході буде холодно, + 7 + 9 градусів.

У центральній частині та на півночі +9 +12 градуси. На півдні та сході буде зовсім тепло, від +17 до +22 градусів.

У Києві 10 квітня очікується сильний дощ, вітер зі штормовими поривами. Вночі в столиці + 4 +6 градусів, вдень від +8 до + 10 градусів.

Нічні морози і грози: погода готує неприємні сюрпризи

Карта погоди в Україні на 10 квітня

Погода в Україні 11 квітня

11 квітня погода знову почне змінюватися. У більшості областей пройдуть дощі, на сході очікуються грози. У центрі, на півночі вночі можливий дощ з мокрим снігом.

Нічна температура в західних областях впаде до -1 -2 градусів, в інших регіонах від +2 до +5 градусів, в південній частині та на сході +6 +10 градусів.

Вдень на заході + 8 +11 градусів, в центрі та на півночі до + 11 градусів. У південній частині температура різко впаде до + 9 + 13 градусів. Тепло збережеться тільки на південному сході та крайньому сході - від +15 до +20 градусів.

У Києві 11 квітня очікується короткочасний дощ. Вночі в столиці + 3 +5 градусів, вдень від +9 до + 11 градусів.

Нічні морози і грози: погода готує неприємні сюрпризи

Карта погоди в Україні на 11 квітня

Коли в Україні потеплішає

Після 12 квітня дощі та грози перемістяться в східні області України, в інших буде сонячно. Однак температура повітря сильно підніматися не буде. Вночі місцями від -1 градуса до + 5 градусів. Вдень від + 8 до + 12 градусів.

Справжнє потепління варто очікувати тільки після 14 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередила про сильні температурні контрасти, від морозів до + 22 градусів.

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