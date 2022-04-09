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Синоптик попередила українців про температурні контрасти: від морозу до +22

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Субота 09 квітня 2022 20:02
Синоптик попередила українців про температурні контрасти: від морозу до +22 Погода в Україні 10 квітня буде різною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода 10 квітня, у неділю, принесе дощ, сніг, сонце, і штормовий вітер, і значний температурний контраст від 2 градусів морозу до 22 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Де 10 квітня буде холодно

За словами експерта, 10 квітня в західних, північних областях і в більшості центральних областей України погода передбачається холодною.

Температура повітря тут буде завтра вдень тільки від +7 до +12 градусів. У західних областях вночі взагалі стовпчики термометрів опустяться до +1 +5 градусів, в Карпатах місцями очікується 0-2 градуси морозу.

Де буде тепло

У східних областях, в південній частині, в Полтавській області, в Дніпрі та Кропивницькому з районами в неділю ще втримається тепла погода з температурою повітря від +12 до +18 градусів, місцями до +19+22 градусів.

Де будуть опади

Дощі 10 квітня пройдуть в центральних областях, на півночі, місцями в західній частині і подекуди в Одеській області.

При істотному зниженні температури повітря дощ може переходити в мокрий сніг. У східних областях, у більшості центру та Півдня України без опадів.

Погода в Києві

У Києві неділя буде переважно з хмарами і періодичним дощем.

"У столиці завтра - увага, відчутно похолодає, передбачається не вище +8 +10 градусів", - попередила синоптик.

Діденко зазначила, що потепління прийде в Україну вже з 15 квітня.

Як ми писали раніше, синоптики назвали дату похолодання в Україні.

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