Нічні морози і дощі: погода на вихідних порадує не всіх

Погода в суботу, 16 жовтня

На сході буде сухо, невеликий короткочасний дощ може зачепити Полтавську область. Вночі від +2 до +5 градусів, вдень прогріється до +12 + 15 градусів. Можливе посилення вітру.

У південній частині буде тепло, сухо і сонячно. Можлива невелика хмарність і вітер. Вночі в регіоні від + 7 до +9 градусів, вдень прогріється до +13 +16 градусів, в Одесі до + 12 градусів. У Криму без опадів, вночі +7 +9 градусів, вдень до +15 +17 градусів.

На півночі очікується невеликий дощ і посилення вітру. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +11 до + 13 градусів.

У західних областях буде сухо і сонячно, можливе посилення вітру і невелика хмарність. Вночі від +2 до +5 градусів, вдень від +11 до +14 градусів.

У центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі, можливе посилення вітру. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +11 до +14 градусів.

У Києві 16 жовтня без істотних опадів, невеликий вітер. Вночі в столиці від + 4 до +6 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 16 жовтня

Погода в неділю, 17 жовтня

На сході країни очікується суха і сонячна погода, без опадів. Вночі від + 3 до +6 градусів, вдень від +11 до +14 градусів.

У південних областях трохи потеплішає, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні від +5 до +9 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +13 до +16 градусів. У Криму без опадів, сонячно. Вночі +7 +9 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

На півночі буде сухо і сонячно, без опадів. Вночі в регіоні +2 +4 градуси, вдень від +10 до +12 градусів.

У західні області знову прийдуть нічні морози, місцями температура опуститься до -2 градусів. Вдень у більшості областей буде сонячно і сухо, від +10 до +13 градусів.

У центральних областях без опадів, сонячно і сухо. Вночі від +2 до +5 градусів, вдень від +11 до + 13 градусів.

У Києві 17 жовтня очікується суха і сонячна погода, можлива невелика хмарність. Вночі в столиці від +2 до +4 градусів, вдень від +10 до + 12 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 17 Жовтня