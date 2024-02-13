НМТ 2024. Появились демонстрационные тесты по разным предметам
Демонстрационные варианты предметных тестов - составляющих национального мультипредметного теста (НМТ) - подготовили специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал УЦОКО рассказывает, как украинским выпускникам воспроизвести атмосферу тестирования и проверить собственные знания по разным предметам.
Где искать демонстрационные варианты тестов
Найти демонстрационные варианты предметных тестов по разным предметам можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Все они опубликованы в отдельных pdf-файлах.
По мнению экспертов, это позволит удобно пройти тестирование всем желающим - даже при медленном интернете или нехватке времени для длительного пребывания за компьютером (или другим гаджетом).
В конце каждого теста приведены правильные ответы для самопроверки.
"Временного ограничения к выполнению тестовых заданий не будет, поэтому вы самостоятельно должны позаботиться об определении продолжительности выполнения", - напомнили в центре.
Тесты по каким предметам доступны
На сайте УЦОКО учащимся доступны демонстрационные варианты тестов по 12 различным предметам:
- украинский язык
- украинская литература
- математика
- история Украины
- английский язык
- немецкий язык
- французский язык
- испанский язык
- биология
- физика
- химия
- география
Уточняется, что при прохождении демонстрационного теста (как и на реальном тестировании) можно выбирать последовательность выполнения задач, а также при необходимости изменять вариант ответа.
Кроме того, есть возможность воспользоваться "Справочными материалами" по математике, физике и химии.
Как воспроизвести атмосферу тестирования
Будущим выпускникам и другим школьникам, которые хотят проверить собственные знания, советуют воспользоваться платформой "Всеукраинская школа онлайн" - зарегистрироваться или войти в уже существующую учетную запись. Это позволит:
- воспроизвести атмосферу тестирования
- ознакомиться с интерфейсом онлайнового тестировщика (максимально приближенного к тому, который будет на реальном НМТ)
- потренироваться выполнять задания
- научиться правильно отмечать ответы на задания разных форм
Для этого в разделе "Курсы" нужно выбрать обучающий курс для 10 или 11 класса, перейти на вкладку "Демонстрационный вариант НМТ-2024", нажать "Просмотреть курс", а затем - "Зарегистрируйтесь".
"Таким образом, вы получите полный доступ к курсу для просмотра и выполнения тестовых заданий", - пояснили в УЦОКО.
Напомним, ранее мы рассказывали, как и когда будет проходить национальное мультипредметное тестирование в текущем году.
Читайте также, как украинские выпускники будут сдавать НМТ 2024 за границей.