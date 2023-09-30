Что нужно знать выпускникам про НМТ 2024 и как к нему подготовиться: советы юным украинцам

Когда и зачем ввели НМТ

24 марта 2022 года Верховная Рада одобрила законопроект №7132, которым отменила сдачу государственной итоговой аттестации (ГНА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Реализация этой инициативы необходима была для "сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине, даже в такое трудное для нашей страны и общества время".

Привычные для школьников ГИА, ВНО и другие формы вступительных экзаменов были отменены "учитывая правовой режим военного положения, вызванный военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки".

Вместо этого для выпускников школ был введен национальный мультипредметный тест (НМТ).

В 2022 и 2023 годах НМТ стал основной формой проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине.

В то же время студенты, желавшие продолжать обучение после бакалавриата, получили возможность проходить:

магистерский комплексный тест (МКТ)

магистерский тест учебной компетентности (МТНК)

Как выпускники вступали в ВУЗы в этом году

В 2023 году для поступления на бакалавриат было предусмотрено проведение национального мультипредметного теста, содержавшего два блока - основной и дополнительный.

В основной блок вошли обязательные учебные предметы - украинский язык и математика.

Дополнительный блок содержал задания по учебному предмету, который поступающий мог выбрать сам (при регистрации для участия в тестировании). Среди предложенных на выбор были: история Украины, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика и химия.

На выполнение задач НМТ было отведено 180 минут - из расчета по 60 минут на каждый учебный предмет. При этом участники могли самостоятельно распределять свое время.

Согласно информации Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), все задачи НМТ соответствовали содержанию программ ВНО по учебным предметам.

"Для успешного прохождения НМТ следует продолжать тщательно работать над школьной программой по каждому предмету, посещая онлайн- или офлайн-уроки, которые проводят ваши учителя, или уроки Всеукраинской школы онлайн", - советовали будущим выпускникам в УЦОКО.

Формат вступительных экзаменов в 2024 году

В следующем году формат национального мультипредметного теста будет несколько изменен. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, в 2024 году НМТ будет состоять из четырех предметов. Три будут обязательными, один - на выбор.

"В условиях войны НМТ - наиболее оптимальный вариант вступительных экзаменов, обеспечивающий равные условия для каждого поступающего, независимо от места его пребывания", - считает министр.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в рамках специального пресс-брифинга подтвердил, что формат НМТ в 2024 году: 3+1.

"Отныне поступающие в обязательном порядке будут сдавать не три предмета, а четыре: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор", - уточнил он.

По словам чиновника, все предметы участники тестирования будут сдавать в один день в таком формате: два часа тестирования на два предмета (120 минут), перерыв, еще два часа тестирования на два предмета (120 минут).

Министр Лисовой добавил, что тестирование в течение одного дня с перерывом легким не будет, но "это дает возможность поступающему явиться в пункт тестирования только один раз".

"Не нужно дважды тратить время на дорогу. Особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать в соседний населенный пункт. Безопасность и равные условия - наш приоритет", - подчеркнул глава МОН.

Для чего добавили четвертый обязательный предмет

По мнению чиновников, украинский язык является необходимым экзаменом для всех специальностей, ведь знание государственного языка - базовый навык гражданина.

Математика демонстрирует навыки аналитического и логического мышления, необходимые для дальнейшего обучения и развития.

В то же время зачисление истории Украины в категорию обязательных для сдачи предметов является важным шагом для укрепления национального сознания и самоидентификации.

Педагоги считают, что такие знания:

формируют способность аналитического и критического мышления

развивают умение устанавливать причинно-следственные связи

позволяют определять тенденции и закономерности

делают бывших школьников (будущих студентов) устойчивыми к историческим манипуляциям и фейкам

"Мы хотим, чтобы участники тестирования были как можно лучше осведомлены об истории Украины. Знали предпосылки к этой страшной войне. Как случилось, что сейчас мы находимся в этой точке отношений с РФ", - отметила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Она уточнила, что в тестирование не будут включать "весь исторический период".

Лисовой отметил, что война вносит свои коррективы в возможность поступающих готовиться (отсутствие очного обучения, воздушные тревоги, отключение света и т.п.).

"Именно поэтому в 2024 году программа тестирования по истории Украины будет охватывать только период XVI - XXI вв. (до наших дней). Ведь да, в стране война, и именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим", - подытожил министр.

Кому нужно будет сдавать НМТ

Национальный мультипредметный тест должны будут сдавать все выпускники школ, которые планируют поступить в высшие учебные заведения (ВУЗы).

Участник НМТ сможет сдать предметные тесты в один день. Если же ему что-либо помешает (болезнь, воздушная тревога во время теста и т.п.), пройти тестирование можно будет в дополнительную сессию.

Те, кто будет проходить тестирование за границей, смогут это сделать в местных экзаменационных центрах.

Если выпускники не планируют поступать в ВУЗы, сдавать национальный мультипредметный тест не обязательно, поскольку в 2024 году для выпускников не будет обязательной государственной итоговой аттестации.

Пробного НМТ также не будут проводить.

В то же время, абитуриенты, проживающие на временно оккупированных территориях, в 2024 году смогут поступить в украинские ВУЗы по собеседованию (им не нужно будет сдавать НМТ).

Законны ли такие вступительные испытания

Глава комитета образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак во время пресс-брифинга рассказал, что сейчас разрабатывается закон, регулирующий поступление в 2024 году.

По его словам, в законодательстве прямо указана процедура сдачи внешнего независимого оценивания и механизмы его реализации. При этом ежегодно издается специальный закон, определяющий порядок проведения оценки поступающих.

Сейчас такой законопроект уже находится на этапе регистрации в Верховной Раде.