НМТ 2024: когда начинается регистрация на тестирование

Регистрация на НМТ

Регистрация для участия в НМТ начнется 14 марта и продлится до 11 апреля. Такие даты предусмотрены календарным планом проведения НМТ 2024 года.

Во время регистрации абитуриенты должны создать персональный электронный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования, загрузить необходимые документы, внести информацию о себе и выбрать предмет по выбору, который он будет сдавать во время экзамена.

Внести изменения в информацию в электронном кабинете будущий участник НМТ имеет право до 15 апреля. Например, в случае смены места прохождения или предмета по выбору. После 15 апреля внести изменения уже невозможно.

Есть также дополнительный период для регистрации на НМТ – это с 10 по 15 мая. В дополнительный период могут зарегистрироваться те участники, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации и регистрировавшимся в основной период регистрации, но им было отказано. Эти участники примут участие в допсессии НМТ. Изменения можно внести только до 19 мая.

Когда будет известно дату теста

С 8 мая для зарегистрированных участников основных сессий НМТ появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники дополнительных сессий смогут узнать дату, время и место с 8 июля.

Когда состоится НМТ

Основная сессия НМТ начнется 14 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная сессия продлится до 19 июля.

Процедура тестирования предполагает составление четырех предметов в один день в определенном ТЭЦ в течение 240 минут.

На сдачу теста по одному предмету будет отведено ориентировочно 60 минут, после сдачи первых двух обязательных предметов (украинского языка и математики) предусмотрен перерыв 20 минут.

Первый блок мультитеста будет содержать задания по украинскому языку и математике, второй блок после перерыва – задачи по истории Украины и предмету на выбор.

Участники смогут при регистрации для участия в НМТ выбрать четвертый предмет из перечня: украинская литература, биология, география, химия, физика, английский, немецкий, французский или испанский.