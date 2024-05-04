НМТ 2024: какие минимальные баллы для поступления и что делать, если завалил экзамен

Какое минимальное количество баллов нужно для поступления

Министерство образования и науки ежегодно определяет минимальное количество баллов, необходимое для поступления на конкурсной основе. В этом году участникам НМТ достаточно дать 15% правильных ответов по каждому предмету, в прошлом году порог был ниже и составлял 10% правильных ответов.

Для получения 100 рейтинговых баллов за каждый предметный блок достаточно набрать:

5 баллов - по математике, иностранному языку, физике

6 баллов - по химии

7 баллов - по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии

8 баллов - по истории Украины

Пересек порог в 100 баллов, участник НМТ сможет поступать в заведения высшего образования. Если хотя бы по одному предмету баллы будут ниже минимального порога, то он не сможет участвовать во вступительной кампании 2024 года.

Сколько баллов нужно на бюджетную форму обучения

В этом году для того, чтобы поступить на бюджетную форму обучения, нужно набрать минимум 130 баллов. Минимальный балл для вступления на контракт вузы устанавливают самостоятельно.

Но стоит учесть, что для поступления даже на контрактную форму обучения по некоторым специальностям нужно набрать высокий конкурсный балл.

Не менее 150 баллов требуется для поступления на эти специальности:

"Право"

"Публичное управление и администрирование"

"Международные отношения"

"Здравоохранение" (на специальности "Стоматология", "Медицина", "Фармация, промышленная фармация", "Педиатрия")

Что делать, если завалили экзамен

Если вы не набрали необходимое минимальное количество баллов на НМТ, а до следующего года не хотите откладывать начало профильного обучения, то можно попробовать поступить в профессионально-техническое училище, колледж или некоторые негосударственные учебные заведения. Туда поступить можно на основе аттестата за девятый или одиннадцатый классы.

Учеба в таких заведениях длится 2-4 года и на основе диплома колледжа или техникума, можно сразу поступить на второй-третий курс вуза по той же специальности и при этом НМТ уже не придется сдавать.

По каким специальностям можно поступить без НМТ, проверяйте в базе ЕГЕБО.

Еще одним вариантом является поступление в вузы за границей. Большинство европейских, американских и азиатских университетов не требуют при поступлении результатов НМТ, принимается во внимание сертификат об окончании школы и уровень знаний поступающего.

Однако нужно учесть, что для вступления за границу нужно владеть языком хотя бы на базовом уровне, а также заблаговременно подать документы для поступления. Во многих странах - минимум за полгода.

Участник НМТ имеет право подать апелляцию результатов тестирования, если оно произошло с нарушениями. Например, если тестирование НМТ завершили досрочно и это повлияло на результаты. Апелляцию рассмотрит регламентная комиссия и если она придет к выводу, что были нарушения, то результаты аннулируют и участнику дадут право пройти тестирование на дополнительной сессии НМТ.