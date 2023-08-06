НЛО, искусственные болезни и эксперименты ЦРУ: 5 теории заговора, которые оказались правдивыми

Эксперименты ЦРУ с ЛСД

С 1953 по 1973 год ЦРУ вводило людям ЛСД в рамках незаконной программы MKUltra, чтобы проверить потенциальные эффекты контроля мозга. По замыслу эту технологию использовали во время допросов, чтобы ослабить людей и заставить признаться через промывание мозгов и психологические пытки.

Программа MKUltra проводилась в более чем 80 учреждениях. Кроме военных, ее применяли в университетах, больницах, тюрьмах. Также эксперименты проводились в специальных лагерях, расположенных на подконтрольных территориях США в Европе и Восточной Азии.

Большую часть записей по программе потом ЦРУ уничтожило. Но в 1975 году специальная комиссия признала, что ЦРУ проводила секретные исследования даже на своих коллегах.

Правительство отравляло людей алкоголем

В 1919 году правительство США запретило алкогольные напитки. Считалось, что "сухой" закон повысит моральный характер общества, но вместо этого он имел непредсказуемые последствия. Произошел большой спад экономики, выросла безработица и контрабанда - стало преуспевать подпольное производство спиртного.

Впоследствии власти приказали повышать токсичность промышленного спирта - именно его использовали для изготовления нелегального алкоголя. Иногда добавляли метиловый спирт, который даже в малых дозах смертелен. Как следствие, 10 тыс. человек умерли, еще больше людей потеряли зрение. В 1933 году "сухой" закон отменили.

Американцы утилизируют спиртное во время действия "сухого" закона (фото: Википедия)

Мания преследования Эрнеста Хемингуэя

В последние годы жизни у американского писателя и журналиста Эрнеста Хемингуэя была тяжелая депрессия и расстройство психики на фоне цирроза печени. 2 июля 1961 года писатель застрелился из охотничьего ружья. До этого он не раз заявлял, что за ним следят и прослушивают.

Некоторые люди считали, что это была просто мания старца, спровоцированная тем, что лучшие годы его писательской деятельности уже прошли и так он пытается привлечь к себе внимание.

Однако через 50 лет после смерти Хемингуэя его друг и биограф Аарон Эдвард Готчнер рассказал, что его самоубийству способствовала слежка ФБР. Как оказалось, в 40-х годах ФБР действительно установило слежку за Хемингуэем, потому что его подозревали в связи с Кубой, поскольку писатель там раньше жил.

Сокрытие лекарств против опасных болезней

До сих пор популярно мнение, что в мире есть лекарства против неизлечимых заболеваний, но их намеренно скрывают. Это мнение нашло подтверждение в небольшом "Исследовании Таскиги", которое началось в 1932 году.

Ученые решили проверить, как будет распространяться сифилис, если его не лечить. К этому эксперименту привлекли 600 бедных темнокожих селян из штата Алабама. 399 из них были с сифилисом, а 201 - здоровы.

Каждый из участников исследования должен был получить бесплатную медицинскую помощь, питание и оплату похорон в случае смерти. Спустя 15 лет ученые обнаружили, что сифилис можно лечить пенициллином, но они не дали его подопытным и продолжили следить за ними.

В общей сложности этот эксперимент длился 40 лет. Из 399 человек - 28 умерли от сифилиса, 100 - от связанных с этой болезнью осложнений, 40 - заразили своих жен, у 19 из них родились дети с врожденной болезнью. Только после того, как в 1972 году об эксперименте узнала широкая общественность, начались расследования и судебные разбирательства, его остановили. Пострадавшие получили 9 млн долларов компенсации от властей.

Врач берет кровь на анализ у одного из пациентов, принимавших участие в "Исследовании Таскиги" (фото: Википедия)

Исследование НЛО

В 2017 году ЦРУ разместило документы за прошедшие полвека, где были сообщения о наблюдениях за НЛО. В архивах было два документа под названием "Фото НЛО", но они не содержали текстовых комментариев.

Также был доклад "Свидетельства НЛО. Идентифицированы летающие объекты", составленный Национальным комитетом по воздушным явлениям в 1964 году. В нем докладывали полицейские, астрономы, ученые и военные.

Эти данные также содержали фотографии и показатели радаров - а это 575 случаев за 23-летний период. Но вот информация о контакте с инопланетной цивилизацией отсутствует.