НЛО, искусственные болезни и эксперименты ЦРУ: 5 теории заговора, которые оказались правдивыми

Большинство людей скептически относится к теории заговора, считая их сплошным вымыслом. Наверное, каждый из нас слышал рассказы о том, что на самом деле лекарства против рака уже изобрели, просто их скрывают. Или что ученые вроде бы как уже давно получили доказательства существования НЛО.
Звучит фантастически, но история знает несколько случаев, когда некоторые из таких теорий заговора оказались правдивыми.
Об этом пишет Mayak story в Instagram.
С 1953 по 1973 год ЦРУ вводило людям ЛСД в рамках незаконной программы MKUltra, чтобы проверить потенциальные эффекты контроля мозга. По замыслу эту технологию использовали во время допросов, чтобы ослабить людей и заставить признаться через промывание мозгов и психологические пытки.
Программа MKUltra проводилась в более чем 80 учреждениях. Кроме военных, ее применяли в университетах, больницах, тюрьмах. Также эксперименты проводились в специальных лагерях, расположенных на подконтрольных территориях США в Европе и Восточной Азии.
Большую часть записей по программе потом ЦРУ уничтожило. Но в 1975 году специальная комиссия признала, что ЦРУ проводила секретные исследования даже на своих коллегах.
В 1919 году правительство США запретило алкогольные напитки. Считалось, что "сухой" закон повысит моральный характер общества, но вместо этого он имел непредсказуемые последствия. Произошел большой спад экономики, выросла безработица и контрабанда - стало преуспевать подпольное производство спиртного.
Впоследствии власти приказали повышать токсичность промышленного спирта - именно его использовали для изготовления нелегального алкоголя. Иногда добавляли метиловый спирт, который даже в малых дозах смертелен. Как следствие, 10 тыс. человек умерли, еще больше людей потеряли зрение. В 1933 году "сухой" закон отменили.
В последние годы жизни у американского писателя и журналиста Эрнеста Хемингуэя была тяжелая депрессия и расстройство психики на фоне цирроза печени. 2 июля 1961 года писатель застрелился из охотничьего ружья. До этого он не раз заявлял, что за ним следят и прослушивают.
Некоторые люди считали, что это была просто мания старца, спровоцированная тем, что лучшие годы его писательской деятельности уже прошли и так он пытается привлечь к себе внимание.
Однако через 50 лет после смерти Хемингуэя его друг и биограф Аарон Эдвард Готчнер рассказал, что его самоубийству способствовала слежка ФБР. Как оказалось, в 40-х годах ФБР действительно установило слежку за Хемингуэем, потому что его подозревали в связи с Кубой, поскольку писатель там раньше жил.
До сих пор популярно мнение, что в мире есть лекарства против неизлечимых заболеваний, но их намеренно скрывают. Это мнение нашло подтверждение в небольшом "Исследовании Таскиги", которое началось в 1932 году.
Ученые решили проверить, как будет распространяться сифилис, если его не лечить. К этому эксперименту привлекли 600 бедных темнокожих селян из штата Алабама. 399 из них были с сифилисом, а 201 - здоровы.
Каждый из участников исследования должен был получить бесплатную медицинскую помощь, питание и оплату похорон в случае смерти. Спустя 15 лет ученые обнаружили, что сифилис можно лечить пенициллином, но они не дали его подопытным и продолжили следить за ними.
В общей сложности этот эксперимент длился 40 лет. Из 399 человек - 28 умерли от сифилиса, 100 - от связанных с этой болезнью осложнений, 40 - заразили своих жен, у 19 из них родились дети с врожденной болезнью. Только после того, как в 1972 году об эксперименте узнала широкая общественность, начались расследования и судебные разбирательства, его остановили. Пострадавшие получили 9 млн долларов компенсации от властей.
В 2017 году ЦРУ разместило документы за прошедшие полвека, где были сообщения о наблюдениях за НЛО. В архивах было два документа под названием "Фото НЛО", но они не содержали текстовых комментариев.
Также был доклад "Свидетельства НЛО. Идентифицированы летающие объекты", составленный Национальным комитетом по воздушным явлениям в 1964 году. В нем докладывали полицейские, астрономы, ученые и военные.
Эти данные также содержали фотографии и показатели радаров - а это 575 случаев за 23-летний период. Но вот информация о контакте с инопланетной цивилизацией отсутствует.
Раньше мы рассказывали о самых масштабных обманах, в которые поверил мир.
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