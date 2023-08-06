НЛО, штучні хвороби та експерименти ЦРУ: 5 теорій змови, які виявились правдивими

Експерименти ЦРУ з ЛСД

З 1953 по 1973 рік ЦРУ вводило людям ЛСД у рамках незаконної програми MKUltra, щоб перевірити потенційні ефекти контролю мозку. За задумом, цю технологію використовували під час допитів, щоб послабити людей і змусити зізнатися через промивання мізків і психологічні тортури.

Програму MKUltra проводили у більш як 80 установах. Окрім військових, її застосовували в університетах, лікарнях, в'язницях. Також експерименти проводили у спеціальних таборах, що були розташовані на підконтрольних територіях США у Європі та Східній Азії.

Більшу частину записів щодо програми згодом ЦРУ знищило. Але у 1975 році спеціальна комісія визнала, що ЦРУ проводила таємні дослідження навіть на своїх колегах.

Уряд отруював людей алкоголем

У 1919 році уряд США заборонив алкогольні напої. Вважалося, що "сухий" закон підвищить моральний характер суспільства, але замість того він мав непередбачувані наслідки. Відбувся великий спад економіки, зросло безробіття й контрабанда - стало процвітати підпільне виробництво спиртного.

Згодом влада наказала підвищувати токсичність промислового спирту - саме його використовували для нелегального виготовлення алкоголю. Іноді додавали метиловий спирт, який навіть у малих дозах є смертельним. Як наслідок 10 тис. осіб померли, ще більше людей втратили зір. У 1933 році "сухий" закон скасували.

Американці утилізують спиртне під час дії "сухого" закону (фото: Вікіпедія)

Манія переслідування Ернеста Гемінґвея

В останні роки життя американський письменник і журналіст Ернеста Гемінґвея мав важку депресію та розлади психіки на тлі цирозу печінки. 2 липня 1961 року письменник застрелився з мисливської рушниці. До цього він не раз заявляв, що за ним стежать і прослуховують.

Дехто вважав, що це була просто манія старця, спровокована тим, що найкращі роки його письменницької діяльності уже пройшли і так він намагається привернути до себе увагу.

Однак через 50 років після смерті Гемінґвея його друг та біограф Аарон Едвард Готчнер розповів, що його самогубству посприяло стеження ФБР. Як виявилося, у 40-х роках ФБР дійсно встановило стеження за Гемінґвеєм, бо підозрювали його у зв'язку з Кубою, оскільки письменник раніше там жив.

Приховування ліків проти небезпечних хвороб

Досі є популярною думка, що у світі є ліки проти невиліковних захворювань, але їх навмисно приховують. Ця думка знайшла підтвердження у невеликому "Дослідженні Таскігі", котре почалось в 1932 році.

Вчені вирішили перевірити, як поширюватиметься сифіліс, якщо його не лікувати. До цього експерименту залучили 600 бідних темношкірих селян з штату Алабама. 399 з них буди із сифілісом, а 201 - здорові.

Кожен із учасників дослідження мав отримати безплатну медичну допомогу, харчування та оплату похорону у випадку смерті. Через 15 років вчені виявили, що сифіліс можна лікувати пеніциліном, але вони не дали його піддослідним і продовжили стежити за ними.

Загалом цей експеримент тривав 40 років. З 399 людей - 28 померли від сифілісу, 100 - від пов'язаних із цією хворобою ускладнень, 40 - заразили своїх дружин, у 19 з них народилися діти з вродженою хворобою. Тільки після того, як у 1972 році про експеримент дізналася широка громадськість, почалися розслідування та судові розгляди, його зупинили. Постраждалі отримали 9 млн доларів компенсації від влади.

Лікар бере кров на аналіз у одного з пацієнтів, які брали участь у "Дослідженні Таскігі" (фото: Вікіпедія)

Дослідження НЛО

У 2017 році ЦРУ розмістило документи за минулі півстоліття, де були повідомлення про спостереження за НЛО. В архівах були два документи під назвою "Фото НЛО", але вони не містили текстових коментарів.

Також була доповідь "Свідоцтва НЛО. Ідентифіковані літаючі об'єкти", складена Національним комітетом по повітряним явищам у 1964 році. У ній доповідали поліцейські, астрономи, вчені та військові.

Ці дані також містили фотографії і показники радарів - а це 575 випадків за 23-річний період. Але от інформація про контакт з інопланетною цивілізацією відсутня.