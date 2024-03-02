Нежный банош со сметаной. Аутентичный рецепт, который покорит ваше сердце

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 литр сметаны (выбирайте жирную, как минимум 20%)

140 граммов кукурузной крупы

половина чайной ложки соли

150 граммов брынзы

шкварки (по желанию).

Начнем приготовление. Возьмите сотейник и вылейте туда всю сметану, поставьте кастрюлю на огонь. Доведите сметану до кипения, но постепенно. Огонь должен быть не очень сильным. Затем добавьте туда соль.

Постепенно вмешивайте кукурузную крупу, но при этом убавьте огонь, чтобы он был слабеньким. Постоянно помешивайте, чтобы банош имел равномерную консистенцию.

Варите блюдо в течение 7-10 минут. А когда сметана с крупой загустеет, жир отделится - его надо слить. Затем выключайте огонь, нежный банош на сметане готов.

Перед подачей блюда на стол добавьте брынзу. Также можно положить в банош шкварки. Подавать эту вкуснятину лучше горячей, когда блюдо станет холодным, оно будет уже не таким вкусным.