Никакой лжи. Астролог дала прогноз на воскресенье, 22 декабря

Прогноз астропогоды на 22 декабря

"Опасными будут проявления лжи, лести и подхалимства: они дают выгоду путем отказа от принципиальности, но об этом станет быстро известно и разрушит авторитет. Период движения вперед, время для рекордов и подвигов. Активный, творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, умения достигать триумфа и победы", - посоветовала Соловьева.

"Нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. Благоприятный день для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров. Полезными будут групповые занятия, массовые собрания, коллективное обсуждение проблем. Успех принесут дела, связанные с ответственностью и долгом. Кроме этого, стоит найти время для прогулок на природе", - добавила она.

Также не стоит забывать о ретроградном Марсе и теневом периоде Меркурия. Новые и очень важные дела лучше перенести на другие дни.

Гороскоп на воскресенье (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 22 декабря

Это воскресенье - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

В этот день лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, различные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Но можно посещать концерты, шоу, спектакли.

"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнух, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - предупредила астролог.

Главные запреты на воскресенье (иллюстрация: freepik.com)

Что надо знать об этом дне

22 декабря с 09:01 до 11:01 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Девы️.

"В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых сферах жизни", - отметила Соловьева.

А потом, с 21:08 до 23:08, Луна будет в разрушительном градусе Весов.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление", - напомнила астролог.

Именно поэтому Соловьева не советует назначать на этот период важные дела, связанных со сферой ответственности Луны.