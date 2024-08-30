Никаких перемен и романтики. Астролог составила прогноз на 30 августа и озвучила главные советы на эту пятницу

Прогноз астропогоды на 30 августа

Меркурий до сих пор находится в ретроградной фазе. Поэтому, напоминает астролог, не планируйте на этот день важные дела.

Также Соловьева дала следующие советы и предупреждения:

воздержитесь от сексуальных развлечений

не тратьте энергию зря

существует большая вероятность краж

есть вероятность обманчиво переоценить собственные достижения

избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславия

будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью на взаимность

простите тех, кто будет пытаться конфликтовать с вами

больше отдыхайте, соблюдайте пост.

"В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь, используя лишь интуицию и симпатию. Можно расставаться, избавляться от нежелательных знакомых и партнеров. Эффективно подавать апелляцию и искать защиту", - добавила она.

Гороскоп на 30 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 30 августа

"В пятницу наступит день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем", - рассказала Соловьева.

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета:

большие финансовые платежи

оформление брака

новые знакомства

регистрация бизнеса

ценные приобретения

кредиты

обновление собственного имиджа и дизайна квартиры

новые косметологические, пластические и хирургические процедуры

злоупотребление незнакомой пищей.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Также астролог советует украсить пространство живыми цветами, особенно розами.

"Воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время посещению концерта классической музыки, художественного музея, театрального представления, любому творчеству: пению, рисованию, танцам, музыке, написанию стихов или книги, каллиграфии и так далее", - советует Соловьева.

Что запрещено делать в пятницу (иллюстрация: freepik.com)

Астроинтересности на 30 августа

До 11:58 Венера будет в разрушительном градусе Весов, рассказала эксперт. Это - градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость.

"Он приносит испытания на прочность, выносливость, стойкость и выдержку. Также он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию", - пояснила Соловьева.

"В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятие добра и зла. Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и потерю популярности. Могут разрушаться связи человека, могут происходить катастрофы после подъема", - добавила она.

Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Венеры. Если же у человека достаточно мудрости, подчеркнула астролог, для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку.