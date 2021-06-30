Ніцой злісно накинулася на героя матчу Україна - Швеція: "звідки беруться ці марсіани?"

Після сенсаційної перемоги збірної України з футболу над шведами з рахунком 2:1 письменниця Лариса Ніцой злісно накинулася на героя матчу Артема Довбика. 52-річна авторка дитячих книжок обурилася тим, що футболіст на прес-конференції спілкувався російською мовою.

"Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани? А тепер усі, хто написав про українського героя, хто ставив уподобайки, хто вболівав, хто хвалив - так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше, якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-доброму скажіть. Бо він ніколи про це не чув. Де їх усіх тримають? У якому вакуумі?" - обурються письменниця.

Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани? А тепер усі, хто написав про українського героя, хто ставив уподобайки, хто вболівав, хто хвалив - так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше, якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-доброму скажіть. Бо він ніколи про це не чув. Де їх усіх тримають? У якому вакуумі? Posted by Лариса Ніцой on Tuesday, June 29, 2021

Лариса Ніцой накинулася на Артема Довбика (facebook.com/nitsoi.larysa)

Цікаво, що дописувачі у більшості не підтримали письменницю, вказавши, що вона не права:

"Тут два варіанти - або людина хвора на голову, або отримує зарплатню від РФ. Не знаю, що гірше. Я про Ніцой, якщо що", - прокоментував Дмитро Борисов.

"Шановна, якщо він не спілкується українською, як і більшість (на жаль, звичайно) у нашій збірній, то це не означає, що вони не заслуговують на нашу підтримку та опору. Я гордий, я гордий, що живу в країні, де в першу чергу ставляться професійні досягнення, коли в такому шаленому матчі перемагає наша збірна, звучить наш гімн, майорить наш стяг", - зазначив Артем Іщук.

"Пані Лариса, ви зараз дуже нагадуєте людину яка кинула палити, або лютого вегетаріанця. Все, для Вас більше нічого не існує. Любу подію, любу тему розмови Ви будете зводити до того як шкідливо палити і як палії вам життя не дають", - пише Микола Великий.

Дехто з користувачів все ж став на бік Лариси Ніцой:

"У нас ще багато роботи... Пані Ларису треба підтримати, бо те, про що вона говорить, є дуже важливо, це наш імідж у світі. Хлопці молодці, без сумніву! Так тримати у футболі і надалі. Але як будуть спілкуватися українською, то взагалі ціни їм не буде!" - написала Христина Попович.

Про Артема Довбика в ніч на 30 червня говорила вся Україна

24-річний спортсмен у вчорашньому матчі проти Швеції вивів збірну України в 1/4 фіналу Євро-2020. Він провів на полі всього 15 хвилин, але зате забив переможний гол буквально на останніх секундах овертайму.

Скрін відео: Артем Довбик радіє перемозі у матчі зі Швецією

Артему Довбику вдалося встановити одразу кілька рекордів. Він перевершив досягнення легенди футболу француза Мішеля Платіні, забивши найпізніший переможний м'яч в історії (120:37). Рекорд Платіні - 118:53.

До того ж спортсмен став наймолодшим українським гравцем, якому вдалося забити гол на Євро 2020.

3 липня збірна України вперше у своїй історії зіграє в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Нашим супротивником стане збірна Англії.