Ніцой розкритикувала Довбика через виступ російською: герой матчу зі Швецією відповів

Ніцой повідомила у своєму Facebook, що їй зателефонував Довбик, і в довгій розмові співрозмовники детально обговорили питання використання державної мови в публічному просторі.

"Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому. А він казав, що хоч його батьки й українськомовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами", - розповіла письменниця.

Також Ніцой зазначила, що Довбик попросив її написати про його бесіду з тренерами, в ході якої вони "дійшли висновку, що будуть говорити на всіх прес-конференціях українською".

Письменниця додала, що насправді не впевнена в тому, що дійсно говорила з Довбиком - вона підозрює, що хтось міг просто влаштувати розіграш.

"Я пишу цей допис. І це була б гарна історія. Занадто гарна. І мені дуже хочеться в неї вірити. Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?" - йдеться в публікації.

Варто зауважити, що сам 24-річний футболіст у своєму Instagram нічого про спілкування з Ніцою не писав. При цьому в останньому пості за 30 червня Довбик дуже тепло звернувся до вболівальників, яким подякував за шалену підтримку і віру в нашу збірну. Повідомлення це написано українською, хоча попередні пости були російською.

Артем Довбик звернувся до футбольних уболівальників зі словами подяки (фото: instagram.com/tema_dovbyk)