Янина Соколова развелась с мужем: что известно

Украинская ведущая Янина Соколова рассказала, что она развелась со своим мужем.

Об этом она сообщила в прямом эфире, посвященному освобождению Херсона от российских оккупантов.

Что рассказала Янина украинцам

В прямом эфире от подписчика Янине поступил вопрос "какие мужчины ей нравятся".

"Мне нравятся честные, смелые, порядочные с чувством юмора, на которых можно положиться. У которых действия не расходятся со словами, а слова совпадают с действиями. Тогда тебе есть на что опереться, тогда ты не ощущаешь неопределенности в будущем. С чувством юмора, конечно", - рассказала ведущая.

Также Янина отметила, что цвет волос мужчины для нее не имеет значения, ей нравятся многие.

Потом еще один подписчик спросил у Янины, знает ли ее муж, что ей нравятся другие мужчины.

"Я разведена с мужем. Поэтому, думаю, он знает, что мне нравятся мужчины", - сказала Соколова.

Для справки

Отметим, что Янина Соколова была замужем за банкиром Владимиром Литвином. Они поженились в 2010 году. В браке у них родились двое детей Николай и Мирон.

Сейчас дети Янины находятся в Польше с ее мамой.