Яніна Соколова звернулася до українців у емоційному відео: "будь ласка, підпишіть петицію"

Журналістка зазначила, що ще в 2019 році її канал "Вечір з Яніною Соколовою" на відео-хостингу був знищений через атаки ботоферм з Росії.

"Минулого тижня боти атакували ресурси Сергія Стерненка, Євгена Клопотенка, Дениса Казанського. На початку тижня був видалений ютюб канал Тані Микитенко", - розповіла Соколова.

Річ у тому, що модерацію за дотриманням правил спільноти YouTube в східній Європі здійснює головний офіс в російському Санкт-Петербурзі, тому "нескладно здогадатися, яким може бути його вердикт щодо українців".

"Примітно, що ютьюб ресурси найбільших фейкомітників та пропагандистів Соловйова, Скабєєвої, Кисільова з агресивною брехнею щодо України продовжували і продовжують існування. Без жодних нарікань", - обурюється Соколова.

Крім того, атакам піддаються і сторінки українських журналістів у Facebook, і деякі ресурси вже за крок від блокування.

"Щотижня я отримую сповіщення на пошту, телеграм, фб із загадковими посиланням, які часто приводять до пошти mail.ru. Перейшовши за вказаними лінками, інший пристрій отримує доступ до моєї пошти або телеграм месенджеру. Те саме з фейсбуком. Фейкові попередження про блокування, якшо не перейду за посиланням", - розповіла вона.

Соколова переконана, що модерацію українського YouTube не мають проводити в Росії, і "приймати рішення по українських каналах з політичним контентом не мають права росіяни".

"Я закликаю українців підтримувати український ютьюб не тільки переглядами але і дописом під ось цією петицією: https://petition.president.gov.ua/petition/126642 І нарешті домогтися офіційного представництва і Google і Facebook App в Україні... Так ми збережемо свободу слова", - звернулася вона до українців.

Фото: скрін petition.president.gov.ua

Станом на момент публікації матеріалу дана петиція, створена 12 листопада, вже набрала майже 5900 підписів з необхідних 25 тисяч.

Відео: Яніна Соколова закликала підписати петицію про модерацію українського сегмента YouTube, Facebook, Google в Україні, а не з Росії