Нікуди не відступає: Комаровський розповів, коли коронавірус повернеться в Україну

"Коли риба перестає клювати, це не означає, що вона відступила. Вона просто зараз спить. Коронавірус зараз нікуди не відступає, він просто чекає зручної ситуації. Він прийде, як тільки ми закриємо вікна. Це буде в жовтні", - зазначив лікар.

При цьому він заявив, що вчені змогли вивчити епідеміологію коронавірусу. Вірус може переноситься на сотні метрів завдяки потокам повітря. Якщо вірус потрапить в вентиляційні системи, то може переноситься в різні кімнати.

"Тому головне в профілактиці, як виявилося, не маски, хоча вони потрібні, не рукавички, які потрібні, але практично марні, а саме активна вентиляція приміщень і спілкування на свіжому повітрі", - додав Комаровський.

Він також розповів, що для стабілізації ситуації необхідно, щоб вакцини отримали мінімум 70% населення.

Експерт також зазначив, що світ переможе коронавірус, коли будуть захищені діти, які є головними переносниками інфекції. Діти ж своєю чергою заражають дорослих.

Але з дітьми не все так просто, оскільки на цей час в деяких країнах дітей дозволяють прищеплювати від 12 років вакцинами від Pfizer і Moderna. До 12 років дітей не прищеплюють, але вчені продовжують проводити дослідження в цьому напрямку.

Цікаво, наприклад, в Німеччині 50% дорослого населення хочуть щепити своїх дітей незалежно від віку. В Україні ж ситуація зовсім інша, і дорослі не хочуть щеплювати дітей.