Інфекціоніст розповіла про фатальні помилки при лікуванні COVID-19 в Україні
При лікуванні COVID-19 в Україні медики іноді призначають хворим препарати, які здатні завдати шкоди організму, часом дуже серйозний. Лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова назвала популярні ліки, які можна вживати не всім пацієнтам з коронавірусом.
Про це медичний експерт ЮНІСЕФ розповіла в інтерв'ю Марії Єфросиніній, яке опубліковане на YouTube-каналі "Doctor Bulavinova".
За словами фахівця, перш за все мова йде про антибіотики, гормони, імуномодулятори та крапельниці.
Булавінова звернула увагу, що при лікуванні COVID-19 в Україні досі приймають велику кількість антибіотиків, які не ефективні при коронавірусі, і від них буде тільки шкода.
Ще однією помилкою інфекціоніст назвала призначення пацієнтам деяких гормонів раніше, ніж потрібно - вони дуже добре працюють при COVID-19, але шкодять, якщо приймати несвоєчасно.
Експерт додала, що часто зустрічаються випадки, коли пацієнту потрібна киснева підтримка, але заходи не вживаються вчасно.
"Дуже багато застосовується засобів з недоведеною ефективністю, які, швидше за все, можуть бути й шкідливими для таких пацієнтів. Це імуномодулятори, псевдопротивірусні терапії, якісь божевільні крапельниці вдома", - сказала Булавінова.
Вона пояснила, що таких пацієнтів з ураженими легенями взагалі не можна капати, інакше "їх можна втопити, в буквальному сенсі".
Булавінова зазначила, що незважаючи на зусилля лікарів в Україні по боротьбі з небезпечним захворюванням, фіксується дуже висока смертність пацієнтів в досить молодому віці.
Тому експерт наголошує на великій важливості дискусії щодо лікування як з боку медичної системи, так і самих інфікованих громадян, які лікуються самі вдома.
Відео: інфекціоніст Катерина Булавінова розповіла про лікування коронавірусу в Україні та назвала поширені помилки
Нагадаємо, нещодавно експерти розповіли, які ліки від коронавірусу не потрібно купувати.
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