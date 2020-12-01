Ніхто не поїде! У Запоріжжі пасажир влаштував "терор" в транспорті через карантин

В Запоріжжі чоловіка не пустили в автобус через діючі обмеження по кількості пасажирів під час карантину. Місцевий житель виявився зайвим і йому відмовили в проїзді. Від цього чоловік прийшов в лють і влаштував справжню акцію протесту. Про це повідомляють в одному з Telegram-каналів Запоріжжя.

Своє невдоволення через ліміт місць чоловік вирішив показати, перекривши рух автобуса. Він став перед водієм і просто не давав їхати транспортному засобу. Інцидент стався біля автобуса №39.

Як довго чоловік протестував, і чим закінчився його мовчазний протест, не повідомляється.

У Запоріжжі чоловік влаштував протест через карантинних правил

Зазначимо, що це вже не перший подібний випадок в Україні через карантин. Так, наприклад, в центрі Києва чоловік влаштував стрілянину після конфлікту через відсутність захисної маски. Він увірвався у приміщення аптеки на вулиці Басейній і влаштував там скандал.

Також ми розповідали про те, що у Луцьку відвідувач супермаркету побився з поліцейськими через маску.